【天才兒童】台媽發現歲半囝囝尿片離奇「變大」　一掀開超無奈

小朋友喜歡有樣學樣，看大人做過什麼，都會「照辦煮碗」，卻隨時鬧出笑話。台灣一名媽媽發現1歲多兒子的尿片離奇地變得既重且大件，掀開後才發現兒子自行穿多上一塊尿片，變相「雙重保護」，媽媽感到十分無奈，只好形容兒子「很天才」，懂得自己穿尿片。網民即大讚男童「太可愛」、「好棒棒」及「厲害」。

台灣一名母親留意到1歲多兒子的尿片份量既重又大。（fb群組「爆料公社」圖片）

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該名「天才兒童」今年1歲8個月，已能自行脫下尿片，但卻「不知道要先脫掉尿片，才可以穿新一塊」，其媽媽上周三（24日）在facebook群組「爆怨公社」圖文並茂表示，當日自己賴床時，兒子起床後竟「自己拿尿布（片）在玩」。

媽媽不知兒子「穿多條尿片」，當她想替兒子換尿片時，才發現尿片離奇地大件，而且份量很重，但「尿液顯示線沒有變色」，即尿片沒有沾到很多小便。當媽媽把尿片揭開，才發現「內有乾坤」，原來內裏穿着另一條尿片，而兒子穿上尿片時，「還要會分前後」，變相令屁股獲得「雙重保護」。看到兒子穿了雙重尿片，令媽媽哭笑不得，慨嘆「應該要說你很聰明知道自己穿，還是說你很天才？」。

帖文引來近萬人讚好，紛紛留言大讚男童「很厲害耶！可以訓練自己穿衣服了」、「哈哈哈太可愛了」、「加強防漏」、「太聰明知道要雙層才不會漏尿」。

（fb群組「爆怨公社」）

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