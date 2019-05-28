成都男地鐵偷拍裙底　被對面乘客影到正　網民：一看就是慣犯

不要以為公共交通工具上人潮擠迫，一些不道德的行為就沒有人看得見。四川一名男子在乘搭地鐵時，竟公然用手機偷拍女乘客裙底，事後仍裝作若無其事，他偷拍的行為剛好被對面的乘客拍到，並把片段上載上網，引來大批網民炮轟。其後警方介入調查，男子已被行政拘留7日，並罰款500元人民幣（約600港元）。

男子將拿着手機的右手伸到女方的裙底。（微博影片截圖）

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網傳影片在四川成都地鐵一列由犀浦站開往龍泉驛站的列車拍攝，當中可見，一名穿白色裇衫、米色長褲的男子正坐在座位上，他手持手機，一直斜視右前方一名身穿黑裙的女子的下身，再將拿着手機的右手伸到女方的裙底。當女方打算坐在他身旁的空位時，他又再伸出手機直至坐下，他才假裝若無其事地翹起「二郎腿」，並用雙腳夾住拿着手機的右手，以圖暪天過海。

女子坐下，男子即用雙腳夾住拿着手機的右手，假裝若無其事。（微博影片截圖）

但男子的行徑已被對面的乘客拍下，並上載上網。影片曝光後，大批網民批評「一看就是慣犯」、「這年頭變態真多」。事後，警方介入調查，證實偷拍的男子姓常，56歲，已被處以行政拘留7日，並罰款500元人民幣。不過，不少網民都認為懲罰太輕，欠缺阻嚇力，「這種人太惡臭了，應該多關一陣子」、「犯罪成本太低了」。