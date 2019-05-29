淘寶精人妻堅買寧采臣書生籃　新搞作係想買「擔挑」給老公

「只有想不到，沒有淘不到」，淘寶是不少人妻至愛。早前一位「淘寶精」人妻看中《倩女幽魂》中男主角寧采臣常揹着的背包，有意用來買餸，但被丈夫勸道「唔好咁黐線啦」，兩公婆對話令網民爆笑。 事隔幾天，這位人妻又在facebook群組分享其新搞作，指打算購入以前運送貨物用的擔挑，讓他可以不用那麼辛苦拿着餸菜，不過丈夫以「唔用呢支都有手拖住你」為由拒絕，隨即將爆笑帖文變成可惡放閃帖，網民也忍不住說「你兩公婆無得輸」。

人妻打算購入以前運送貨物用的擔挑，為丈夫分擔一下買餸之「重」。（淘寶網圖片）

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上次淘「寧採臣書生籃」失敗後，這位極具創意的人妻Kennedy仍未心息，決定繼續就買餸問題尋寶，昨日（28日）就在facebook群組「淘寶開心share」分享搜尋結果。她在帖文指，如果太太們將買餸責任交給老公，但又不想對方「咁辛苦拎住啲餸」，可以買支擔挑給他，「等佢擔返屋企好了」，更直言「冇錯啊，我想買埋呢支畀我老公」。

不過有此想法都要過到老公那一關，Kennedy其後貼出跟老公的對話截圖，對方表示「我唔用依支都有手拖住你」，但Kennedy即撒嬌稱「你用佢咪可以攬住我囉」，老公反問「我強壯的臂彎不夠嘛？」她就直指「你果啲係肥」，完全進入耍花槍的局面。老公最後表示，「忽然深深感受到，老婆為了說服老公畀佢淘寶，咩都講得出嘅毒性」，又指「有啲嘢睇下就好了，如果唔係10隻手指都唔夠斬」。

人妻在fb群組「淘寶開心share」分享搜尋結果，指可以買支擔挑給老公買餸。（fb「淘寶開心share」截圖）

帖文不但閃盲網民，更帶來很多歡樂，有人指兩公婆可以「一個用書生籃一個用擔挑咁買餸」，又笑言帶擔挑出街「應該由買菜，變成賣菜」，但有網民則表示「唔好呀，警察以為你係無牌小販」。另有人笑稱，樓主老公「今次唔係删app咁簡單，係要將屋企所有有數據上網既嘢毀滅」，亦有人關心書生籃的去向，樓主指「聽日到倉」，令大家十分期待。

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