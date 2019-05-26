人妻想買《倩女幽魂》寧采臣背包買餸　老公死諫：你唔好咁黐線啦

淘寶能夠做到咩都有得買，或者要多得咩都夠膽買的買家。有淘寶精人妻今早在網上分享，指看中《倩女幽魂》中男主角寧采臣常揹着的背包，想用來買餸，沒料被丈夫強烈反對，不單刪除其淘寶程式，還語重心長叫她「唔好咁黐線」。這對話令網民爆笑，不少人叫她要堅持，聲稱隨時最新買餸風潮被她創。

有香港人妻稱想買寧采臣背包買餸，引來網民關注。(fb「淘寶開心share」專頁)

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

這名極具創意的人妻，今早在facebook專頁發帖，說當丈夫看到她想在淘寶買回那個猶如電影道具的背包時，二話不說把她手機的淘寶程式刪除，她立時重新下載，丈夫看到她的堅持，即爆笑叫她「老婆，你唔好咁黐線啦好嗎？」

竹背包可說是寧采臣的標配，張國榮背包的造型，更堪稱經典。（《倩女幽魂》劇照）

淘寶店的寧采臣背包分大小兩種，售價被98至148人民幣。（淘寶網）

人妻大感不忿，重申覺得該個寧采臣背包看來很好用，網民反應激烈， 不少人笑着鼓勵她力抗老公，又狂問她平日會在什麼街市買餸，希望和揹了背包的她來個浪漫的偶遇，更有人笑言她或能掀起一場街市革命，帶起買餸的風潮。

+ 3 + 2

買家分享實物圖！

惟人妻最終表示丈夫堅持不准她買，只能無奈放棄，她向網民大呻：「又方便又唔怕曬親，幾咁好，點知佢同我講以後唔使我煮飯，出街食算數！」縱使未能成事，惟大家也熱烈討論，有人更在淘寶搜集電影中所有角色的戲服，笑言如果買去買餸，一定要配合整個造型才完美。