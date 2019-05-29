連登仔感歎100蚊唔夠使一日　網民：我哋生存都稱不上

香港百物騰貴，人工永遠追不上通漲，連登討論區有網民大嘆「今時今日$100已經唔襟使」，計算香港人每日的最低生活消費。不少人都留言回應表示深有同感，指想將每日消費控制在100元以內十分困難，而消費貴很多都與租金貴有關，大罵「係地產霸權，你畀緊佢啲租咋！」。

有連登仔表示，現時100元已經不能應該一日支出，物價十分昂貴。（資料圖片）

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網名「公屋廢青」的樓主在帖文中提到，現時在香港的每日消費，平均都會過百元，先以交通為例，港鐵車費年年加，來回已經需要約20元。樓主以飲食為例，「食飯坐低平極都已經要40元，個價錢唔包嘢飲，有啲連飲水都要收費」，樓主稱自己是無飯家庭，兩餐都要出去食，每日至少要80元。

單計交通及飲食兩環已經達到100元大限，樓主感嘆「唔好話其他消費啦，根本上樣樣娛樂都要過50元，結果兩日又再去撳錢」。樓主最後直斥香港物價根本貴到難以負擔，但人工又不是特別高，「諗深一層，係咪最低工資嘅弊處？」。

雖然網民的留言都認同生活成本高昂，感歎在香港難以談生活，「我哋生存都稱不上」，不少人亦反駁最低工資並非物價昂貴的最大原因，即使老闆將最低工資上調的成本轉嫁消費者後，仍有一大部分支出是租金。他們指香港租金節節上升，所以在香港外出消費時，支出很大部分其實是交租給地產商。

↓↓↓ 網民咁樣講： ↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

香港生活成本高，單是生存已經不簡單。（《男人唔可以窮》劇照）

上周二（21日）德意志銀行發布《2019年全球物價報告》（Mapping the World’s Prices 2019），香港租金繼續「貴絕全球」。繼2018年，香港蟬聯全球兩房單位平均月租最貴的城市，平均月租達3685美元（約2.89萬港元），然而香港2019年的平均月薪是2399美元（約1.88萬港元），位列全球第27位。

（連登討論區）