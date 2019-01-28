【真．生存遊戲】連登仔糧尾只剩100蚊　求教如何捱到11日

香港百物騰貴，不少打工仔月月清袋，臨到月尾勁「手緊」。有網民表示因要償還家中債項，現只剩下100元，求教網民如何捱到下個月7號。他抱怨不敢出街娛樂，自卑得有心儀對象也怕連累她。一眾連登仔深表同情，紛紛提供慳錢秘技，如向公司借糧、吃公仔麵，或找朋友接濟等。

人在世上，身不由己。不少人都有來自家中的生活壓力。（GettyImages）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有網民昨（27日）於連登討論區以「身上得返100蚊點生存到下個月7號」為題發文，指臨到月尾非常「手緊」，全副身家只有100港元，問網民如何過11日。

樓主解釋他月薪有1.9萬元，但因要償還家中債項，故每個月要還1.6萬元，即只剩3000元作使費。他指生活已陷入絕望，「個個月月尾都係冇錢，有時連工都番唔到，我仲有幾耐、要捱幾耐，先可以過番正常生活？」又稱明明與一女孩子互有好感，惟害怕拖累別人而不敢開始戀情。

有連登巴打向網民求教如何利用100元過11日。（連登討論區截圖）

帖文引起網民關注，有網民建議樓主向朋友借幾百元渡過難關；有人則勸他打多份part-time，有需要時就申請破產；更有俠義心腸的網民欲助樓主一臂之力，「你住邊附近呀，住得近請你食幾餐有咩所謂」、「我都近日出康城返工，可以請你食個飯」、「巴打，你留你嘅聯絡方法畀我，我借住錢俾你先。」

樓主補充自己任職地盤，日薪有650元，但每日由元朗家中到日出康城上班，車費就要60元，現僅剩百元根本不夠上班，又稱「有好多日都去親戚屋企呃食」，雖然其父有時會去做散工，惟身體有事未能長期上班。

+ 7 + 6 + 5

有精打細算網民建議，樓主可用信用卡增值payme再將錢轉入銀行户口，「當係免息現金透支用住先」；有人則建議他用「八達通自動增值大法」，用信用卡自動轉帳至八達通，可以待到出糧再還。

亦有人建議樓主從食物入手，「100蚊可以買營多一箱嘅，街市就收檔去買菜，要肉就買紅腸咩腸食下啦」；有網民呼籲連登網民眾籌，「連登有愛，不如大家一齊幫手夾幾十或者幾百蚊比樓主渡過難關。」

惟樓主其後堅決不會接受網民幫助，「一旦我拎咗我就係乞錢，但真係好多謝咁多位巴打，連登有愛。」

（連登討論區）