「她婚後成其他人供奉的香爐」　越南警疑妻出軌狠潑硫酸毀容　

越南峴港24歲警官阮庄南海經常懷疑同齡的新婚妻黎蘭薇出軌，二人因此不斷吵架，女方最終無法忍受，憤而提出離婚；阮庄南海極度不滿，竟然趁着雙方見面談判期間向妻子潑硫酸，令其嚴重毀容。

黎蘭薇表示，阮庄南海在婚前追求她時，總是給她溫暖，讓她無時無刻都感到很快樂。（Facebook@Nguyễn Nam Hải圖片）

黎蘭薇表示，阮庄南海在婚前追求她時總是給她溫暖，讓她無時無刻都感到很快樂，但婚後一切都變得不同，丈夫對她甚為猜疑，二人因此經常吵架。

後來黎蘭薇忍無可忍，打算通知雙方家長二人準備簽字離婚，阮庄南海知道後，竟在談判期間把硫酸潑到向妻子臉上，導致她全身大面積嚴重燒灼傷，半邊臉焦黑腫脹，嚴重毀容。

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妻：純粹是他妒忌心作祟

黎蘭薇的爸爸事前曾找上門質問阮庄南海為何苛待其愛女，阮庄南海指責妻子「婚後成為其他人供奉的『香爐』，讓他頭上成了綠油油的『蒙古草原』。」但黎蘭薇反駁稱，自己沒對婚姻不忠，強調和同事只是日常交流，純粹是丈夫妒忌心作祟疑神疑鬼。

事後阮庄南海遭到警隊開除，網民均紛批評男方是恐怖情人，「就算妻子再過份，也不該應用如此激烈手段」、「因愛成恨，失去理性的男人真可怕」。