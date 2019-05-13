【鬧離婚】廣州父引爆煤氣自殺　4歲子重傷毀容失耳鼻唇遭母遺棄

兩個月前，廣州一個單位發生煤氣爆炸，懷疑是一名人夫不欲與妻子離婚而點燃煤氣自殺。 事件中該名人夫與自己的大兒子被炸死，幼子則嚴重燒傷，及後更遭母親離棄，幸好有多名網絡善心人組成愛心媽媽群組，輪流照顧這名不幸的孤兒。

黎軍生前一家四口拍攝的全家福。(紅星新聞)

2月21日，廣州市白雲區夏茅村的一個單位發生煤氣爆炸，造成兩死一傷。死者包括33歲的黎軍，以及他8歲的大兒子黎嘉樂，而4歲小兒子黎俊逸全身燒傷深二度達9%，深三度達50%，耳朵燒沒了，下嘴唇也沒了，鼻子也燒焦了，10隻手指又因為被燒焦而要截去，需要面對漫長的康復治療和整形修復過程。

小俊逸住院一星期後，母親李喜利才首次在醫院出現，但只是陪了小俊逸一個星期後，就聲稱要和小俊逸的外婆回去湖南處理保險和收集捐款，至今也沒有再回來，李喜利的手機未能接通，微信也沒有回應半句。

原來李喜利希望與黎軍離婚，在爆炸發生前一個多月，二人曾因此而多次發生爭執，黎軍一直與問李喜利離婚的原因但卻得不到答覆，李喜利向警方的口供指，爆炸發生當日，二人再一次為離婚一事吵架，黎軍點燃煤氣罐，李喜利就奪門而逃，正想跑到樓下找人報警，但很快就響起了爆炸聲。

無辜的兩名兒子一死一重傷，更失去了父母的照顧。生母消失的這段日子裏，幸好還有網上的「愛心媽媽」，她們組織了一個聚集着380多個愛心媽媽的微信群，為小俊逸發起募捐，同時有20多個人輪流照顧小俊逸，會給他熬粥、煲湯，陪他度過最艱難的時刻。

這300多名的「愛心媽媽」，分別居住在東莞、佛山、深圳和廣州等地，很多人都要工作，但有不少人「愛心媽媽」會時常來探望小俊逸，並會帶來湯水飯菜，還有水果、牛奶、玩具。小俊逸的床頭就堆滿各種布娃娃和其他玩具，有媽媽手裏拿著手機，開動畫片給他看，陪他說說話。

小俊逸的治療費主要通過網上平台募捐，募捐目標額是90萬元，目前已募到77.5萬元。

（紅星新聞）