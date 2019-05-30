時代廣場扶手梯暫停　裇衫男低頭按手機不知情　網民：永遠都未到

低頭族出沒注意！有網民昨日（29日）在銅鑼灣時代廣場乘搭扶手電梯時，拍到一名穿裇衫男子正埋頭按手機，似乎未有察覺扶手電梯已經停止運作，連整部電梯只剩下自己都毫不知情。影片在網上瘋傳，網民爆笑稱男子已進入「忘我境界」，有人則曲線表示「證明這位先生專注力強」。

有網民上載影片，顯示一名男子掛住玩手機，連電梯暫停都不知道。（fb「將軍澳」截圖）

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有網民在facebook群組「將軍澳」上載影片，形容是「永遠都未到系列」，又指片中主角只掛住玩手機。從上傳的影片可見，拍攝地點為銅鑼灣時代廣場的4條扶手梯位置，當時左右兩邊是往下的電梯，而夾在中間兩部電梯則是往上行駛。

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不過在影片中左二電梯已暫停運作，一名背着黑色背包，穿裇衫的男子卻站在中間，即使上下已無其他人，他似乎並沒察覺不妥，就只安心地低頭按手機。拍攝者表示，當時很多人提醒他，「又問做咩唔行」，最後要由保安人員行到其身旁告知電梯已停，他才如夢初醒。

影片笑翻網民，不足一天已有2600多人讚好，逾1300人轉發。有人笑言若不作出提醒，片中男子是否「企到出年」，又有人稱可能他正正想停下來打舖機，「果然停咗正中下懷」，亦有網民認為他或正在專心地覆老闆訊息。