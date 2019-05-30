搭地鐵遇疑似自閉童　港媽恐嚇子女「一陣嚟打你」　網民斥無知

小朋友視家長為榜樣，其一言一行也會影響子女，但不少家長卻不知「身教」是何物。日前有網民向facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，在放學時間搭地鐵時，遇上數名家長出言侮辱一名約10歲、疑似自閉症的男童，向子女稱對方是「黐線」，「佢（男童）一陣就會來打你㗎啦！」嚇得幾歲的小朋友馬上彈開，樓主坦言男童只是低頭飲泣及咬手指，未有阻礙其他乘客，慨嘆「媽媽們咁樣教小朋友真係啱咩？」

日前有家長搭地鐵時，遇上一名疑似自閉男童，詎料她竟當眾向子女稱對方是「黐線」。（資料圖片）

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該網民表示當時正值放學時間，搭地鐵時見到一名工人姐姐拖住一名約10歲、疑似患自閉症的男童，他不斷咬自己的手，又忍住不敢大叫，惟間中聽到有飲泣聲，估計他情緒不穩，正努力控制自己情緒，而姐姐亦不斷安慰男童及叫他冷靜，惟附近的乘客見狀，則紛紛遠離男童，令原本擠迫的車廂變得空曠。

樓主表示，其間有幾名媽媽當眾出言侮辱，跟子女大聲道「佢（男童）肯定黐線㗎，唔好行埋去！」當中一名僅得幾歲大的男童，反問媽媽「咩係黐線？」媽媽則解釋「佢一陣就會來打你㗎啦！」嚇得兒子一臉驚恐及馬上走開。

日前有家長搭地鐵時，遇上一名疑似自閉男童，詎料她竟當眾向子女稱對方是「黐線」。（fb專頁「生仔要考牌系列」截圖）

港媽的教仔經過：

港媽的教仔方法惹來網民批評：

在旁目擊的樓主，慨嘆自己不是聖人，但眼見疑有自閉症的男童只是低頭飲泣及咬手指，沒有傷害任何人，不禁質疑家長們的教育方式，「媽媽們咁樣教小朋友真係啱咩？」

不少網民見狀紛紛同情男童，認為沒要求家長一定要包容或接納他，但男童已努力控制情緒，「有必要踩一腳嗎？」批評家長「無知好可怕」、「香港係全民民智退化中」。

（fb專頁「生仔要考牌系列」）