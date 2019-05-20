野蠻客要港鐵職員更換超爛八達通　一聽收錢即鬧人黐線

八達通卡幾乎每個港人都手執一張，損壞、更換、退回等問題不時出現，惟並非人人都肯講道理，如遇野蠻客，服務中心職員即時當災。有服務中心職員網上撰文，分享野蠻客換八達通卡或退款的故事。職員指有客人要求更換面目全非爛到爆的八達通，一聽收錢即發難，有家長懶理仔女學生八達通過期，賴死要退款。網民對野蠻客行為深惡痛絕，呼籲所有人都要禮貌對待服務自己的職員。

投稿的職員分享他在客戶服務中心工作時，遇到的多名有關八達通卡的西客。（資料圖片）

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投稿人士在facebook專頁「西客之道 Hispitality Secret」發帖，自稱港鐵職員，負責在車站大堂客戶服務中心解決乘客問題。他指有一次遇到客人將八達通卡掉到櫃檯，稱「同我換張新呀」，惟該卡損毀情況嚴重，而且明顯屬人為，他遂告訴對方不能更換，沒料野蠻客即大發雷霆，他再指可以填表申請退卡，惟會按損毀情況收取費用，客人亦拒絕接受，大罵職員「黐線」後轉身離去。

撰文職員又指，曾遇一名太太，一到櫃檯就指「點解收咗我咁貴？你哋部機壞咗呀！」要求職員退款，強調「過海收咗十幾蚊呀，之前收幾蚊之嗎，你哋係咪呃錢呀！」

網民認為，對待不同職員都應該要有禮貌的態度。（資料圖片）

港鐵職員分享的故事之中，客人曾經爆出不少金句：

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職員大感詫異，其後發現該八達通卡持有人其實是野蠻阿姐的女兒，收回正價只因其女兒未有及時更新學生身份，阿姐拒聽解釋只喝令職員退回「多收」的車資，狂鬧職員一輪後離開。職員大感無奈，認為未有及時交表「你要鬧就鬧你個女」，「自己問題仲好意思話人」。

港鐵職員分享3個有關八達通卡的西客故事原文。

退卡問題也常現野蠻客。職員指曾遇一名男子把卡放到櫃檯之後只說「退卡」兩個字，他檢查後發現其八達通卡是銷售版，而且負錢，理論上退卡時卡主要支付費用，男子聽到後即以粗口辱罵職員，囂張要求見職員的上司，爭論一番之後施施然離開。

如此種種其實都只是冰山一角，不少網民同感投稿職員的為難，指「掉卡、掉錢、拍枱」是西客指定動作，又嘆「點解可以咁衰，人哋打工唔係出氣袋」，呼籲所有客人要禮貌對待服務自己的職員。

(西客之道 Hispitality Secret)