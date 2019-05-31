載四名年幼子女　爬頭猛撼對頭車　澳洲單親好媽媽全家枉死

澳洲昆士蘭省（Queensland）35歲單親媽媽麥克勞德（Charmaine Harris McLeod）周一（27日）晚上駕私家車載着4名年幼子女，但爬頭越過一架貨車時，撞上迎面而來的另一輛貨車，導致座駕翻側陷入火海，車上5人全部喪命。

麥克勞德育有4名年齡介乎2至6歲的子女，最近和丈夫詹姆斯（James McLeod）離婚，但雙方一直有保持聯絡。事發當晚7時20分，麥克勞德駕車在庫比亞鎮（Kumbia）對出的布尼亞公路（Bunya Highway）路段發生車禍，她與其中三名子女當場死亡，年僅6歲的長女雖然被救出，但嚴重燒傷，在飛機送院期間傷重不治。

警方表示，麥克勞德因為試圖爬頭，結果撞上迎面而來的貨車，與其座駕相撞的貨車亦着火，47歲貨車司機及時逃生，且嘗試拯救麥克勞德一家人，導致自己手臀燒傷。

麥克勞德當日駕車撞上迎面而來的貨車，結果一家五口全喪生。（Facebook@Sue Perry圖片）

救護服務助理處長容博克（Stephen Zsombok）表示，現場的救護人員經驗豐富，但仍坦言這次意外對他們造成極大創傷,,「當時到處是煙霧及火焰，救援人員在危險的處境中搶救那個仍生存的孩子，但很不幸，她最終還是不治」；一名在場警員亦稱：「這絕對是我見過最糟糕的其中一次意外，對於所有牽涉在內的人來說都是悲劇。」

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「孩子就是她的世界」

事後麥克勞德的家人和朋友紛紛在網上致哀，「我未曾見過一位單親媽媽，為了她們的孩子犧牲了這麼多」、「她是位出色的母親，孩子就是她的世界」、「當我需要朋友傾訴時，妳永遠都會陪伴在旁，我很想念妳，妳會永遠在我心中」。

鄰居洛基（Gary Loweke）稱，以前常幫忙麥克勞德修剪草坪，她一家人都非常友善，「這是一次可怕的意外！住在附近的孩子都會一起玩耍，我記得每次經過麥克勞德的寓所，那四名孩子都會跟我打招呼。」