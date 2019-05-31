黑幫網紅大佬擁3妻　扮Mark哥燒銀紙點煙　「中紀委都管不了我」

河南洛陽39歲黑幫「大佬」王紅強去年遭公安拘捕，當局指他長期作奸犯科、放高利貸，今年初他被判監24年。中央政法委新聞網站官方微博周三（29日）上載一段影片，顯示王紅強竟模仿港產片《英雄本色》周潤發所飾演的Mark哥燒銀紙來點煙，還一臉囂張地稱「連中紀委都管不了我，鹿血茅台都喝膩了！」

「鹿血茅台都喝膩了」

影片中，王紅強右手拿着一張正在燃燒的一百元人民幣，一臉得意地點煙，又謂自己喝茅台喝膩了，要改喝茅台混上被國家一級保護的梅花鹿血的酒，還口出狂言：「連中紀委都管不了我！」公安表示，王紅強是黑道老江湖，這些片段都是他的手下為炫耀所拍，最終全部成為呈堂證據。

王紅強模仿《英雄本色》中的Mark哥，用銀紙來點煙。（都市頻道微博影片截圖）

王紅強年輕時曾坐牢，2015年出獄後「重操故業」，以欒川飯店二樓的合作社辦公室作為據點，放高利貸兼開設賭場，同時招攬成員壯大自己的勢力，共有20多名手下。公安指出，王紅強的組織不但尋釁滋事、敲詐勒索、詐騙及擾亂社會秩序等，更進行暴力討債，輕則對債仔非法拘禁，重則用牙籤扎指甲或灌辣椒水，透過非法途徑斂財近630萬元。

王紅強透過犯罪活動致富後，將其在欒川縣西河村的住所擴建成一棟有電梯、裝修豪華的5層半洋房，還在村內違法佔地，建了一幢9層樓房。他的生活奢侈淫逸，同時與3名女子以夫妻名義共同生活，育有6名子女，又經常自拍用人民幣點煙、聚眾賭博、外出旅遊及集體消費等影片，然後上載至網路炫耀黑幫的經濟實力。

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聲稱座右銘為「天道酬勤」

最令人詫異的是，王紅強竟然是一名擁有許多粉絲的網紅，他所拍攝的影片大多是鼓勵網友要努力工作、愛護家庭以及包含各種人生哲理的內容，聲稱其座右銘為：「只管努力，天道酬勤，自己不做出點樣子，別人想拉你一把，都不知道你的手在哪裏。」

今年1月，洛陽嵩縣人民法院判王紅強犯下9項罪名，其中包括組織領導黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、重婚罪等，並判處入獄24年。