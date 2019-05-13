【惡搞？】重慶「黑幫」揚言破壞西哈努克港治安　柬埔寨警方調查

柬埔寨西哈努克市上周一（6日）有一名中國男子遭槍擊身亡，警方抓捕兩名疑犯，不過事件仍引發當地民眾對治安的憂慮。 日前網絡又傳出一段短片，一名身穿白色T恤、自稱來自重慶的男子拿着一根香煙，喊道「西港（西哈努克港）亂不亂，重慶人說了算！」其身後10餘名上身赤裸的男子則舉手呼應，其中部份人的紋身清晰可見。

為首的男子在片中宣稱，「西港（西哈努克港）亂不亂，重慶人說了算！」（影片截圖）

柬埔寨西哈努克省警察局局長尊那林周日（12日）證實，當局已對此事件展開調查，但並無說明片中的中國人是否在西哈努克省居住或務工。

柬埔寨警察總署總監涅沙文則認為，影片中的這群「黑幫」正在發動威脅破壞西哈努克市治安，一定要將他們緝拿歸案。他已命令警員攜手西哈努克省警局展開調查，找到他們並依法處理，或將他們從柬埔寨遣送出境。

有網絡博彩從業人員向柬埔寨《吳哥時報》透露，上月就已看到該影片，但真正在網上瘋傳是從本月開始。另據柬單網報道，許多在柬中國人對於影片表示憤慨，表示這類事件嚴重影響到中國人在當地的形象。

中國使館發通告指出，已協調中柬兩國警方對此開展全面調查，相信很快就會破案。（網站截圖）

中國使館：協調中柬警方調查

中國駐柬大使館周日（12日）下午發布消息稱，中國駐柬使館對事件高度重視，已協調中柬兩國警方對此開展全面調查，相信很快就會破案，將及時公布新的進展。

此外，有自稱是當事人的網民在柬單網留言，稱影片是他與朋友在西哈努克港旅遊時的惡搞，純屬貪玩。他指當時共拍攝了20多段影片，不清楚為何只有這段影片流出，目前他已回國。他還稱自己無心冒犯柬埔寨法律，但若因個人行為冒犯，願接受處理。

（綜合報道）