獸父蹂躪8童判囚341年　夥妻性侵兼強迫子女人狗交　官斥非常變態

美國拉斯維加斯一名男子強迫8名孩子與他、他的前妻及妻子、寵物狗發生性行為，施暴逾10年，周二（28日）被判60次終身監禁，最低服刑期為341年。

法官宣判刑期後，塞納被帶離法庭。（美聯社）

52歲的塞納（Christopher Sena）被控120項罪名，當中95項罪成，上周二被判60次終身監禁，在2360年前不得假釋。

塞納與前妻特麗（Terrie Sena）離婚後娶了德博拉（Deborah Sena），三人與眾多子女同住，2014年，打算離婚的德博拉和其中一名孩子向律師透露塞納的惡行，案件才告曝光；律師聯絡警方後，特種部隊在同年9月突擊搜查塞納的住所，檢獲大批色情相片和影片，證明塞納曾與兩任妻子性侵8名兒童，甚至強迫他們與狗進行人獸交。

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兩任妻子沒阻止罪行同被起訴

8名受害兒童均為塞納的親生子女或親戚，他曾警告受害人不可張聲，否則會被打斷雙腿甚至殺死；部分受害者遭侵犯多年，一名男童表示3歲開始被虐，一直到青春期。警方相信，塞納的獸行持續了20年，很可能還有其他受害人。

塞納的前妻特麗供稱，她起初很享受參與犯罪，但後來覺得羞恥和骯髒。特麗和德博拉因為沒有阻止罪行而同樣被起訴，二人認罪及被判終身監禁，但可在服刑10年後申請假釋。

審理本案的法官凱普哈特（William Kephart）宣判時稱：「我實在難以理解，為何生而為人，會覺得可以這樣對待孩子。你（塞納）的思想非常變態，令人不安，在我所愛的城市竟然發生這樣的事，真使我羞愧。」

（綜合報道）