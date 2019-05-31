小朋友吞鼻涕係貪好味？家長見到就驚驚　台醫生解釋真相...

每到季節交替時候，鼻子過敏、感冒就很容易找上門，嚴重點整個鼻子都塞住，擤到鼻子都破皮了，一不小心還會鼻涕倒流吞下去！

唉噁，吃鼻涕，感覺超噁的！！！

如果你會這樣說，一定是忘了自己吃鼻涕吃到幾歲 ！

有家長就向醫師求助，女兒鼻涕都不擤，直接吞掉，小妹妹更天真的向醫師形容「鼻涕鹹鹹的、滑滑的」……到底要幾歲才懂得把鼻涕擤出來呢？據「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」粉專指出，小朋友大概在2～3歲時就懂得拿面紙擦掉鼻涕，3～6開始懂怎麼擤鼻涕，但要他們自己主動擤鼻涕，卻沒有辦法明確指出年紀，而是要看小朋友本身的個性和當下環境，因為——

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圖片來源：黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師@Facebook

比起去拿衛生紙這個動作，直接倒吸回去呑下去更方便啊！（還會有飽足感？）順帶一說，大家從0歲起就「懂吃」鼻涕囉～

圖片來源：黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師@Facebook截圖

結果家長們對於吃鼻涕這點都心有慽慽焉啊……

「主動擤鼻涕真的無關年齡啊～那個6歲多的哥哥都說懶得擤直接倒吸，可以吞就吞，吞不下就咳嗽，咳嗽幾次後再看是變痰還是再吞下去……反正就是懶得抽衛生紙擤出來丟垃圾桶…」、「妹妹一歲五個月 會自己出力把鼻涕擤出來，哥哥滿三歲時還不會」、「我家2歲半女兒自己踩腳踏式吸鼻器幫自己吸鼻涕」、「我女兒3歲，懂用力把鼻涕擤出來了！哈哈」、「我們家小香瓜一歲5個月會擤鼻涕耶」、「我到國中才覺得擤鼻涕比較舒服⋯⋯」、「我到現在還吃鼻涕」、「我的過敏鼻子都擤不出鼻涕，只能吸進去喉嚨變成痰咳出來」

吃鼻涕還算好，更崩潰的是吃鼻屎……果然對小孩子來說鼻子就是個寶庫（？）啊！

「女兒特別喜歡吃鼻屎 說好吃」、「我兒子是連鼻屎都吃，制止他躲起來吃！教了還是聽不進去」、「超好笑！我幼稚園的時候也會吃鼻屎（挺胸）」、「女兒都會吃鼻屎，被我發現了還無辜的說，『媽媽，我沒有多的可以給你吃了。』 #不能分享給媽媽的美味」、「我親眼看見琹琹兒吃鼻涕、鼻屎」

不過不管是吃鼻涕還是吃鼻屎，對家長而言最崩潰的應該還是「吃到別人的鼻涕」吧，就算是自家可愛到爆的女兒的，還是會忍不住衝廁所瘋狂漱口啊！

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