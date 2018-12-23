台女童忘我玩玩具　懶理流兩行長鼻涕　母親跪求PS大神P走

電影《喜劇之王》中周星馳做戲「肉緊」，令到鼻涕幾乎滴落莫文蔚口中，成為港產喜劇經典一幕，詎料現實中也會發生這一幕。日前一名台灣女童為玩玩具，不惜站在寒風之中，玩到兩行鼻涕流到心口，還認真低頭玩玩具，令其母哭笑不得，更搞笑在facebook群組求救，「可以幫忙P掉鼻涕嗎？」結果照片引來大批網民熱議，有人形容「鼻涕才是亮點」，笑問為何要P走，亦有人惡搞成其他改圖，但有技術高超的熱心網民刪除圖中鼻涕。

即使兩行鼻涕流到落心口，仍無阻千千繼續玩玩具，實在令人佩服。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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一名陳姓母親日前上載數張圖片至facebook群組「爆怨公社」及群組「千千兒的點滴」，可見其大約2歲的女兒千千站在室外，穿上黃色長袖上衣，在陽光下專心玩玩具，詎料她低頭時，兩行「巨柱」鼻涕從她的鼻孔流出，長度甚至超過下巴直達心口，但卻無阻她繼續玩掛在胸口前的玩具相機，還一臉認真在研究，令其母哭笑不得，更在帖文幽默問道「可以幫忙P掉鼻涕嗎？不然拍的還不錯啊」。

有網民開始發揮創意惡搞千千，包括將她整個人打格，但打漏她那兩行鼻涕。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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帖文引起逾1.2萬人讚好，網民紛紛留言「好大的兩條」、「鼻涕才是亮點」，笑問為何要P走」，更笑言留待她結婚時播放出來。有網民開始發揮創意惡搞千千，包括將她整個人打格，但打漏她那兩行鼻涕、用兩行黃色粗線代替鼻涕、在鼻涕寫上「馬實克」3字，亦有好心網民嘗試刪走圖中鼻涕，還原千千的可愛模樣，更有家長分享小朋友流鼻涕的嘔心模樣。

（綜合）