【新北市】幫便秘女病人挖肛門糞便被控性侵　醫生：誰還想入非非

台灣新北市一名女病人控告周姓男醫生，指對方以治療便秘為名，用手指插入其陰道性侵，損害了她的貞操權。其後驗傷也證實，女病人處女膜出現破裂，要求醫生賠償50萬台幣（約港幣12.4萬）精神慰撫金。醫生反駁指，他當時要挖出病人肛門內囤積的糞便，而女性直腸與陰道間僅有0.5厘米，由同一條神經線支配，陰道出現侵入感很正常，更不會在進行「噁心」工作時胡思亂想。法官則認為病人求診和驗傷之間差了6個小時，無法證明傷勢由醫生造成，駁回病人申訴。

一名女病人因便秘引起腹痛，求診後醫生認為要挖出積糞。（示意圖／GettyImages）

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案件發生於2016年9月18日，病人早上出現劇烈腹痛，在母親陪同下看急症。周醫生檢查後，認為腹痛由多天的便秘造成，着護士將甘油灌入病人肛門，助她自行排便，但沒有效果。

病人指，在灌腸無效後，醫生送她到診症室稱要「用挖的」，但挖的方式和挖什麼都沒有交代，質疑醫生期間用手指插入其陰道性侵。她當場嚇得大叫，醫生馬上縮手並離開。她立即報警，事後驗傷發現自己的陰部口及處女膜6 點鐘方向有線狀擦傷的情況，認為自己的貞操權受侵害，造成極大的精神苦痛，求償精神撫慰金50萬元（約港幣12.4萬）。

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醫生卻道出不同版本，表示治療需做肛門擴張術的病人時，其大便已脫乾水分，硬如石頭，他要深入直腸以360度形式來回轉動，並多次搗碎硬化糞便，費極大力氣去挖，才可以取出便秘多時的糞便。而女性直腸與陰道尖繫僅有0.5厘米，又由同一條神經支配，當醫生伸手深入肛門，以接觸其囤積於體內又多又硬的糞便時，陰道必然會有被侵入感，具體情況可以請教任何一個直腸外科醫生。

周醫生進一步澄清，替便秘病人挖屎，是「噁心、髒臭」的工作，任何醫生都想盡快結束，「誰還能想入非非」。而且，當天全程有護士、病人家屬在場，基於對病人私隱的保障，才會用布簾阻隔，而且病人的供詞反覆，認為她是想討賠償才杜撰性侵一事。

法官聽完雙方證詞後，認為病人求診是上午10時的事，但她去到晚上7時才驗傷，相距逾6小時，無法證明陰道傷勢是醫生所為。而且，謝姓護士有目擊到醫生挖出大便，過程與一般無異，故法官認為病人的舉證不足，判周醫生不起訴處分。

（綜合）