【高雄發大財】157萬台幣散落馬路　誠實帥哥逐張執起交到警署

如果一天你「地上執到寶」，會怎樣做呢？台灣高雄一名男子送外賣期間，發現馬路旁有多張千元台幣（約250港元）的大鈔，男子不但沒有貪心，更立即把鈔票連同旁邊紙袋送到附近派出所。一小時後，失主慌忙衝到派出所領取，得知全數157萬台幣（約39萬港元）仍在紙袋內，頓時如釋重負，並包了紅包給男子作為答謝。

郭男一邊撿拾一邊拍片，影片中可見多張千元大鈔散佈在馬路上。（ETtoday圖片）

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路不拾遺的是現年22歲、姓郭的男店員，本月28日晚上11點半左右，他騎電單車經過高雄三民區義華路與澄清路口，突然發現馬路上散落最少10多張千元台幣，此外，路邊還有個紙袋，裡面裝着數疊千元大鈔，即使面對大筆現金，郭男都未有動貪念，只一心想到有人跌錢，趕緊把現金送至附近派出所交警方處理。

郭男一邊撿拾一邊拍片，影片中可見多張千元大鈔散布在路上，散落位置廣泛，有的在草叢中、有的在馬路上。郭男把錢交到警署，約1小時後，派出所就接到一名65歲張姓婦人的電話，心急詢問是否有人撿到一袋現金，當她聽到紙袋已經被人送到派出所，頓時放下心中大石。

路不拾遺的好心人是22歲、姓郭男店員。（ETtoday圖片）

張婦趕到派出所後，點算紙袋內金錢，共157萬4000台幣，沒有任何損失，張婦喜獲全數款項，即向郭男重重道謝，還包紅包給這名好心人。

張婦向警方解釋，金錢是公司的周轉資金，當時她整理後車廂一時糊塗，把現金紙袋放在路邊就開車離開，幸好遇到好心人把金錢交到警署。

不少網民稱讚男子「人帥，心地又善良」、「真是好人好事」，亦有網民認為太不可思議，「半夜誰會拿現金出來啊」，有網民就笑言這次真是「高雄發大財」。