台灣人妻出軌老公死忍　見姦夫網上炫耀性能力大崩潰　終惡有惡報

忍無可忍也許就無需再忍！台灣一名廠房老闆揭發妻子與廠內員工有染，每月偷食兩次，更查獲雙方裸照情話，他本為了子女打算死忍，沒料姦夫竟然還在網上炫耀自己「腰力好」，他一怒下把男方告上法庭，最終姦夫罪成需向「綠帽人夫」賠40萬元台幣（約10萬港元）。

有台灣人夫發現妻子搭上公司下屬，手機互傳裸照，每周更開房兩次。（示意圖／資料圖片／Gatty Images）

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提告的林姓人夫透露，2017年發現妻子向廠內製圖員發送裸照，手機內更有兩人性愛合影，逼問下才知妻子2014年起每月兩次與對方幽會，在車上或酒店開房，對大家性器官特徵十分熟悉，他怒極告兩人通姦罪，惟因罪證不足敗訴。

事後林男顧及子女心情，自己業內薄有名氣，又怕外父外母深受打擊，決定死忍未張揚妻子醜事，沒料姦夫卻仍囂爆，網上高調炫耀姦情，又暗示自己性能力強，林男一看到即崩潰，認為對方挑釁沒反省，決定依侵害配偶權，要求高男賠償75萬元台幣。

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姦情鬧上法庭，法官看過人妻與姦夫對話紀錄，發現親密合照與裸照外，姦方向人妻說「只要我還有呼吸我就會一直愛着你」、「我覺得腳還好、只要有腰力就好」，女方則回應「我會愛你一輩子，請你也要愛我一輩子」、「我很喜歡人家叫我高太太，而不是林太太」等。

法官又認為人妻連姦夫下體曾被電熱毯燙傷的疤痕也知悉，可見雙方關係非淺，縱沒捉姦在床，兩人亦明顯超越普通朋友關係，最終判姦夫需向林男賠償40萬元台幣。

（東森新聞）