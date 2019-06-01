高手在民間！90後Starbucks店員畫可愛卡通杯　網民：要專誠拜訪

野蠻客人隨處可見，但其實有熱誠為客人服務的仍大有人在。最近有位90後巴打於連登討論區上載一系列相片，分享自己現時於咖啡店工作期間，愛上了畫杯，不少卡通人物例如Marvel人物、一拳超人等都出自他手，甚至會替他們上色，非常有心思。不少巴絲打紛紛大讚樓主有天份，更笑言要排隊買空杯，「想專誠嚟拜訪你呀」。

最近有位90後巴打於連登討論區上載一系列相片，分享自己現時於咖啡店工作期間，愛上了畫杯。（連登討論區圖片）

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巴打「90後畫杯仔」近日於連登討論區以「有一天開始了Starbucks畫杯的興趣」為題撰文及上載相片，表示自己在Starbucks一分店工作，「有一日拍烏蠅，就無聊攞起隻杯開始畫」。

他表示初時只在杯上畫細小的卡通圖，後來索性用筆為整個杯畫出完整的卡通人物，例如伊貝、愛麗絲、茉莉公主等，甚至特意買顏色水筆為圖案上色。他指其實每次畫一隻杯亦需花1個多小時，所以每次都是抽私人時間畫杯，有時放工後更會留在店內繼續畫。

他表示初時只在杯上畫細小的卡通圖，後來索性用筆為整個杯畫出完整的卡通人物，例如伊貝、愛麗絲、茉莉公主等，甚至特意買顏色水筆為圖案上色。（連登討論區圖片）

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高手果然在民間，其他巴絲打亦有分享自己作品

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他坦言：「希望畫杯呢個文化可以傳到唔同既地方，雖然我唔係畫得好好。」不少巴絲打大讚他非常有心機，另一巴打「沙龍八獅」稱：「老老實實，畫得咁靚，畀着我拎到，飲完會唔捨得掉。」有絲打「好賤呀你」更稱：「好正啊！成日去嗰到買嘢飲，一眼就認得！」

不少巴絲打大讚樓主有心機

更有巴絲打自稱於Starbbucks其他分店工作，亦曾無聊畫杯，遂分享自己的作品，果然「高手在民間」。另一巴打「肥毒矮樣樣齊」稱：「點都好我幾enjoy畫杯，人地開心自己都開心，樓主都要加油！」

（連登討論區）