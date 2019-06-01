半夜收女同事性感睡衣照　正直台男不明用意　網民嘆：憑實力單身

夜深人靜時收到女生傳來照片，可能是叫你客觀評價衣服好不好看！一名個性正直的台灣男網民稱，早前有女同事突然發了一張非常性感的蕾絲睡衣照給他，問他衣服好不好看，他不明對方用意，雙方對話尷尬收場。台男其後將對話截圖分享至facebook，引來網民暴動，認為女方發送的照片尺度有明顯暗示，慨嘆台男是「憑實力單身」。

一名台男晚上收到女同事的性感睡衣照，但回答方式卻令網民大感無奈。（fb群組「爆廢公社二館」截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有一種男生是「實力派單身」，無論女生如何主動示好都不為所動。一名正直的台男在fb群組「爆廢公社二館」發文，指有女同事突然發照片給他，不明白對方用意，「同事突然這樣……嚇倒了」。

台男晚上收到女同事傳來一張性感睡衣照，完全不明用意。（fb群組「爆廢公社二館」圖片)

從他上載的對話截圖可見，女同事晚上主動問樓主有沒有空，繼而自拍了一張照片給他。長髮女同事用電話自拍時遮住了自己的臉，但能清楚見到她穿了一件貼身的黑色蕾絲小背心和超短熱褲，貼身程度令上圍看起來很豐滿，更露出了明顯的「事業線」。

台男緊張非常，對話氣氛異常尷尬。（fb群組「爆廢公社二館」圖片)

女同事發送相片後，直接問樓主：「這件好看嗎？」樓主一下子不懂反應，竟然回答毫不重要的話，問相中那件是否睡衣，女同事「嗯」一聲，再問樓主衣服好不好看，結果他隔了約10分鐘才回覆一句了無誠意的「呃……還不錯」，光從文字已能體會到當時的尷尬氣氛，女同事唯有傳送一個貼圖，說了聲謝謝以打圓場。

+ 4 + 3 + 2

網民看完帖文均向樓主「興師問罪」，大罵他不解風情，認為女同事主動示好，雙方有發展空間，但樓主有逆天的單身實力，「明明春天來了」卻不懂把握。也有不少懷心眼的網民問樓主公司在哪，「公司還有欠人嗎？掃地的也可以」；亦有人認為女生有可能是當他「姊妹」。

然而，樓主看完留言後，仍覺得對方是在開玩笑，「我覺得她是故意鬧我」，令網民哭笑不得。

（fb群組「爆廢公社二館」）