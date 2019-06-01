台渣男為失戀異性好友放棄與女友二人旅行　網民：感覺有陰謀

情侶去旅行，如何容下第三人？一名台女近日在討論區上分享經歷，指原本預定端午長假與男友到澎湖旅行，男友突然表示希望讓一位共同認識的女性朋友都加入。台女表示船票因為假日難以額外購買，男友竟提出改到其他地方，使台女大為不滿，爭執一輪後說出「不然我不要去，讓她跟你一起去」，詎料男方立即說沒問題，叫她好好休息，兩人最後分手收場。

台女本來已經與男友準備好旅行，但卻因為男友指希望可以有一名女性好友同行而拉倒。圖為示意圖片。（GettyImages）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

台女在Dcard討論區上提到，男友早已認識該名女性朋友，而自己會認識她是因為與男友去聚會時見過面。兩人早於上個月已經訂好船票和酒店，但男友近日突然問可不可以加訂船票及房間加床。台女於是說房間應該沒問題，但船票因為是旺季，再買不易，而且有都只會是加班船，班次時間會不方便。

台女知道該名共通好友想同行之後，一度想方法安排，但解釋因為旺季而未能購買船票。圖為示意圖片。（GettyImages）

↓↓↓ 網民咁樣講： ↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

男友聽到這裏就說「那不然我們不要去澎湖了，我們改去宜蘭或是其他地方就好」，使台女十分疑惑，畢竟所有東西都已經預訂好，於是就問到底有誰要一起去。這是男友才表示，是那一位共同認識的女性朋友，最近與男友分手後想透透氣，而男友提到會與台女去澎湖後，女性朋友就表示也想一起去，所以男友便提出另買船票，甚至是更改旅行地點。

台女知道之後，便指自己不是不想與該名女性朋友一起去旅行，「而是真的太臨時，我沒辦法處理」，但男友卻指「你該不會是懷疑我們有什麼，不想讓她一起去吧？」令台女感到憤怒。台女於是澄清自己沒有這樣想過，只是真的沒有辦法，可是男友只丟下一句「好，算了」就完結對話。

台女獲好友通知，前男友真的打算與女性好友去宜蘭。（Dcard討論區圖片）

之後男友一直已讀不回，直至台女說出「不然我不要去，讓她跟你一起去」，男友卻秒讀秒回，「嗯，那你自己在台灣好好休息」。台女表示看到男友這句話之後「心都涼了一半」，提出分手，可是男友卻反問「有這嚴重嗎？」

不少網民知道事件來龍去脈之後，都認為女性好友有陰謀。圖為示意圖片。（GettyImages）

台女在帖文提到，船票已經轉賣給另一對情侶朋友，而且對方會直接向前男友要錢，「因為他們都看不下去」，感謝留言仗義收購船票的人。她又說自己當初會選擇這名男朋友，「坦白說真的是因為覺得他很帥」，不過經過這次之後就不敢再找帥哥做男朋友了。

本以為事件告一段落，台女其後再更新提供後續發展。原來前男友事後聯絡台女的好友，問宜蘭有什麼景點好推介，更說「要跟X（女性朋友的名字）端午節的時候一起去」，使好友問台女「你們不是要去澎湖嗎？」台女最後解釋事件的來龍去脈，更笑指「他們真的計劃要去宜蘭玩了，哈哈哈！」

（Dcard）