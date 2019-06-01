是鴨還是鵝？　台女因一張相掀婆媳大戰　引發網民激辯

究竟是「鴨」還是「鵝」？台灣一名女網友在爆廢公社發文表示，這是一場婆媳的戰爭，輸的一方要請吃大餐，並PO出一張照片詢問網友這是鴨還是鵝？原PO認為是鵝，不過婆婆則堅持是鴨，還補充「婆婆說她吃過的鹽比我走過的路還多」，引起網友熱烈討論！

引起婆媳大戰的照片↓↓↓

就是這照片讓婆媳以至網友爭論不休。大家又覺得是鴨還是鵝？（爆廢公社Facebook）

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保「鴨」派

「鴨，鵝的脖子比較長」、「鴨，嘴是扁的」、「鴨啊！我每天都會帶女兒去看鴨子」、「鵝應該是浮在水面的那種吧，這是鴨吧」、「鴨，鵝的脖子比較長，而且也比較大隻」、「照片裡面是鴨鴨，鵝的頭上會有凸起，而且鵝比鴨更大隻」、「這體格～只是鴨等級而已」、「鴨阿，婆婆永遠是對的」、「鴨，鵝超大隻的欸」

保「鵝」派

「尖嘴應該是鵝」、「這是鵝吧，腳掌跟嘴都不像鴨」、「鵝才對，看嘴巴，鴨嘴是扁的」、「鵝，鴨的體型沒這麼大隻」、「鵝，鴨比較瘦」、「是鵝。鴨短脖子，鵝長脖子」、「鵝，鴨子的嘴巴比較扁，然後脖子也比較短」、「鵝啦！從側面看，鵝嘴是三角形，鴨嘴是扁的」、「鵝啦，帶婆婆看眼科啦」、「這是鵝，鵝和鴨大小差很多，真的看不出來就看嘴巴，鴨子的嘴是扁扁的，鵝是有立體三角錐的感覺」

聰明一點的作法……婆婆不管說什麼都是對的！

「不要得罪婆婆」、「讓婆婆一下」、「你必須說鴨，當個好媳婦啊」、「婆婆就算說牠是黑熊，你都得說對」、「婆婆不管說什麼你都要說是對的」、「鵝，但就算婆婆說這是一群綿羊也要點頭微笑同意啊」、「反正婆婆說是什麼就是什麼，妳請就對了XD」

對了……婆婆吃那麼多鹽……身體還好嗎（誤）

「想知道，婆婆的腎臟還好嗎！？」、「你婆婆鹽吃太多，小心膽固醇」、「婆婆吃過的鹽比妳走過的路還多，可能要擔心洗腎的問題」、「我比較好奇你婆婆鹽份攝取過多的問題」、「婆婆注意鹽分是否過量……」、「吃過的鹽比走過的路還多？婆婆的血壓還好嗎？」

小小聲說……本編第一眼根本分不出是鴨還是鵝！看了廣大網友的留言，大多數都認為是「鵝」！原來從嘴巴就可以分辨出來，鴨的嘴巴比較扁、鵝的嘴巴比較尖，長知識了。不過各位分得出下面這幾張圖，哪隻是鴨、哪隻是鵝嗎？（點圖看答案）↓↓↓

+ 9 + 8 + 7

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