【好詭異】日本網民煮巨大鮪魚眼　網民嚇親：好似有人望住你

暗黑料理除指「九唔搭八」的食物料理，也可以指「見到都唔開胃」的餸菜……日本有女網民近日於Twitter上載相片，表示於超市購買了一顆吞拿魚眼，回家後更用慢煮方法炮製此「極品」料理，但由於魚眼太巨大，於鍋中半浮半沉，嚇壞不少網民，直呼不可思議！

女網民「Yuuki」慢煮鮪魚眼。（「yuuki07474139」Twitter圖片）

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女網民「Yuuki」於Twitter發布烹飪相片，但她煮的並不是常見的日式料理，而是鮪魚眼。她指自己所住的東京世田谷區有間高檔超市，貨品在晚上會有特價，她當時看見吞拿魚眼正半價發售，遂買回家煮食。

相中可見，Yuuki正用一個鍋煮滾魚眼，但魚眼幾乎佔了鍋的一半，尺寸大得非常誇張。她於Twitter更新自己的烹煮過程時亦笑言：「好像有人在鍋裏盯着我。」一段時間後，魚眼被煮得溶溶爛爛，醬汁更變啡綠色，以「暗黑料理」形容亦不為過。

經過一段時間後，魚眼被煮到溶溶爛爛，而醬汁更變啡綠色，猶如一道暗黑料理。（「yuuki07474139」Twitter圖片）

Yuuki後來挑戰自己味蕾，一嘗「佳餚」，她指雖然賣相奇怪，但味道其實不俗，如當地一款料理「醬煮金眼鯛魚」。不少網民都被此巨大魚眼嚇倒，指曾吃過慢煮吞拿魚眼，但就未見過如此大尺寸的魚眼。

其實日本人及台灣人都視吞拿魚眼為極品，可以煎、醬煮、燒烤等方式炮製。而常見的方法是混合水、酒、砂糖、味醂、蔥、醬油在鍋中煮成醬汁，再落魚眼煮30分鐘，就大功告成。

（Twitter）