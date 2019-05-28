日本推出「女友手掌」iPhone殼超有feel　給單身狗十指緊扣的幸福

誰說單身狗不幸福？日本有手機殼網店推出「女友的手」iPhone手機殼，手掌以真人女孩子的手為原型，並由食物模型職人打造指甲、掌紋等驚人細節，務求完美呈現一雙完美的女友手掌，用家只要把手機殼裝上後，隨時隨地都可以與「女友的手」十指緊扣，拖着手聊電話、上網，甚至幸福入睡！不少網民得知消息後非常關注，有人笑稱單身亦可放閃，但有網民指晚上摸到手掌或會被嚇傻。

日本手機殼網店Hamee近日推出「女友的手」iPhone殼，更命名叫Nami。（Hamee樂天網店圖片）

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日本手機殼網店Hamee近日推出「女友的手」iPhone殼，更把手機殼命名為「Nami’s hand」，這隻手是根據真實女性的手掌尺寸製成，掌紋、指甲通通都有，質感亦好比真皮膚，滑溜又有彈性，幾乎與真人手掌無異。整個手機殼的重量相等於一個普通蘋果，盡顯設計者的心思。

官方指出，Nami的手不只是個手機殼，更是用家的生活伴侶，除了可以十指緊扣聊電話，更可以望着她的手吃早餐、帶她外出、甚至晚上拖手睡覺，對用家來說簡直是絕不空虛的「單身狗」生活。

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其實Nami的手亦可用作繞耳筒線及充當電話座，該公司早前曾推出同系列的假女友手掌「Yumi的手」，當時引起日本網民熱烈討論，官方指Yumi的手除可當作電話座及放置小物，用家拍照時更可充當道具，扮作與「伴侶」手牽手、搭肩，甚至練習求婚套上戒指一樣可以，單身要放閃絕對無難度。

該公司早前曾推出同系列的假女友手掌「Yumi的手」，當時引起日本網民熱討。（Hamee樂天網店圖片）

Nami原來有個朋友叫Yumi！

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據官方網店顯示，Nami的手售價為10,000日圓（約718港元），不過手機型號只限iPhone 6、6s、7、8、X、XS及XR，其他手機品牌用家或者要再耐心等待了。

（Hamee）