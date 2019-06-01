「隨機殺人犯家搜出電視和遊戲機」　日電視台亂出新聞速報被轟

日本神奈川縣川崎市登戶周二（28日）發生駭人的隨機殺人案，造成2人死亡、17人傷，最後兇手自殺身亡震驚社會。當地媒體固然十分關注事件，但為了搶先報道最新情況，有電視台卻「走火入魔」，在警方搜查疑犯的家後，立即以速報形式，緊急插播稱「疑犯家中搜出電視和遊戲機」，唯報道中再未有補充其他資訊，令不少人怒轟太草率：「大部分人家中都有電視和遊戲機，那日本全國都充滿潛在殺人犯了？」、「我家也有！要報警備案嗎？」

日本神奈川縣川崎市登戶周二（28日）發生隨機殺人案，警方翌日即到岩崎的家中搜查，富士電視台突然緊急插播最新消息，指警方於疑犯家中搜到「電視和遊戲機」。（FNN片段截圖）

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事發時，51歲疑兇岩崎隆一持刀襲擊正在等待校車的小學生，他隨後自殺身亡，警方翌日即到岩崎的家中搜查，希望找出疑犯犯案動機。當地新聞機構都非常關注事件，在下午5時10分，富士電視台突然緊急插播最新消息，指警方於疑犯家中搜到「電視和遊戲機」！

不過除了房間整齊，有電視和掌上型遊戲機外，新聞再沒有補充這些跟犯案動機有什麼關係，令不少人誤以為有什麼重大進展，但一看才發現內容片面而空洞，而且並非只有富士電視台這樣做，日本電視台在半小時左右後都「跟隊」報道，惟內容上亦無新的補充。

新聞再沒有補充這些根犯案動機有什麼關係，令不少人誤以為有什麼重大進展。（NTV 片段截圖）

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如此莫名其妙的新聞立即被大量日本網民罵翻，「電視和遊戲機」一詞更瞬間登上Twitter熱搜榜，紛紛怒轟電視台不專業及不負責任，「如果沒關係有必要這麼緊急插播嗎？」，又揶揄說「乾脆把所有東西都數一遍啊，疑犯家中有雪櫃、微波爐、睡覺時用枕頭等」、「吓？家裏有電視和遊戲機也不行啊？那全世界到處都是潛在罪犯啊」、「說不定疑犯犯案前吃過白米，也喝過水，也可能用那台電視收看富士電視台，太可怕了，簡直是罪大惡極、十惡不赦啊！」。

亦有當地議員及政治人物批評報道只會助長偏見，指日本人民家中擁有電視率達98%，遊戲機亦達三成以上，故這樣的報道對事件毫無幫助，籲新聞業界不要為「人有我有」而濫出無意義的新聞。

（FNN、NTV、nlab）