將電視劇帶到現實　IKEA憑自家產品神還原3套經典美劇客廳場景

IKEA主打「平、靚、正」家居產品，原來重塑劇集的經典場景一樣無難度！阿拉伯IKEA最近推出名為「Real Life Series」的新系列，用自家產品把3套受歡迎美劇及動畫等的家居場景重現眼前，廣告相片中可見裝飾非常仔細，各個場景中的重要原素都包含在內，還原度相當高。

Room for Families （家庭客廳）↓↓

阿拉伯IKEA最近推出新系列名為「Real Life Series」，更用自家產品把3套受歡迎美劇及動畫等的家居場景重現眼前。（IKEA網站圖片）

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阿拉伯地區的IKEA今次新系列「Real Life Series」，由知名廣告公司Publics Spain策劃廣告。負責團隊總共花了2個月時間搜集及篩選IKEA產品，再用3D技術把合用的傢具進行編排和設計，一口氣重建3大知名美劇及動畫的經典客廳場景，包括《The Simpsons》（阿森一族）、《Stranger things 2》（怪奇物語2）以及《Friends》（老友記）。

Room for Mates（好友客廳）↓↓

阿拉伯地區的IKEA今次新系列「Real Life Series」，由知名廣告公司Publics Spain策劃廣告。（IKEA網站圖片）

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3個客廳展示不同風格，適合不同人士的需求。《阿森一族》荷馬全家人的粉紅色客廳就代表家庭客廳「Room for Families」；《老友記》中Monica的紫色小窩就代表好友聚會的客廳「Room for Mates」。

而《怪奇物語》中，Will的媽媽Joyce Byers經常在客廳用燈飾及26個字母與處於異世界的兒子溝通，廣告團隊認為帶有懸疑感的主題佈置代表大家的客廳「Room for Everyone」。

Room for Everyone （大家的客廳）

負責團隊總共花了2個月時間搜集及篩選IKEA產品，再用3D技術把合用的傢具進行編排和設計，一口氣重建3大知名美劇及動畫的經典客廳場景。（IKEA網站圖片）

而今次廣告相亦會於IKEA的產品目錄內出現，但相關商品僅在中東地區的IKEA商店出售，香港的粉絲或許要再耐心等候了。

（IKEA）