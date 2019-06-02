衝紅燈被人臉識別捉到正　螢幕即登個人資料　安徽大媽傻眼一分鐘

人臉識別技術在內地可謂無處不在，有閉路電視更可以即時辨別出行人的身分和存取個人資料。安徽近日正式啟用「行人闖紅燈抓拍系統」，用這個技術來捉衝紅燈的人，系統更加會即時將這人的身分資料及樣貌展示在附近的大螢幕。系統啟用不久，就一名大媽違規衝紅燈，不料下一秒她的個人資料就被立刻公諸於世，讓她嚇得說不出話來。

大媽一抬頭就發現螢幕上有自己的樣子，一時反應不過來，呆呆地站在原地看了近一分鐘。（梨視頻截圖）

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安徽界首市上月28日啟用「行人闖紅燈抓拍系統」，一名大媽衝紅燈過馬路時，剛好被這系統發現了，並將她的資料及闖紅燈過程在附近電子螢幕上發布，大媽一抬頭就發現螢幕上有自己的樣子，一時反應不過來，呆呆地站在原地看了近一分鐘。

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當地警方指，「機器在測試過程中，老太太剛好闖紅燈經過斑馬線，被這個系統抓拍，當時老太太看了有一分鐘左右，她可能覺得很奇怪，『怎麼我就出現在屏幕上了』，之後我們會教育她」。警方指出，這個系統是為了加強市區道路秩序管理，未來這個系統抓到的違規民眾的資料亦會在微博上公開，加強阻嚇作用。

其實這樣的抓拍系統在去年已在內地不同地方使用，例如2018年7月，江蘇啟東啟用此系統後，據統計，闖紅燈行為比去年同期下降約70%。

有網民稱「以後大家過馬路都會用手遮臉」、「直接罰款，罰到不敢不遵守為止」，亦有人認為可以減少交通意外，「抓拍很好，希望執法嚴格」。