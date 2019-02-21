AI技術發展是大趨勢，亦是一把雙刃劍。一名Uber前程式工程師開發了網站「thispersondoesnotexist.com」（不存在的人），網站平均兩秒可以生成一張「新面孔」，揭示AI人臉生成技術的可能性。然而，AI技術的濫用讓許多人擔心，例如早前流傳的《神奇女俠》Gal Gadot 的偽造色情片，就是用類似技術「換臉」。人工智能研究員擔心，未來可能要開發迎程式來辦別這些虛假影像。

「thispersondoesnotexist」每兩秒就能合成一個人臉，只要按重新載入即可，有些人臉雖為「大眾臉」，但都是現實不存在的人。（「thispersondoesnotexist」截圖）

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對一般人而言，模擬人臉技術看似遙不可及，但網站「thispersondoesnotexist.com」優先讓網民體驗這種技術，只要不斷重新載入頁面，顯示的人臉都不同，但這些像真度頗高的人臉在現實世界「不存在」，每張都是用AI生成的人臉。網站使用了由Nvidia研究團隊開發的演算法「生成對抗網絡」（ Generative Adversarial Networks，GANs）來自我學習，程式從大量數據中「學習」，這些數據包括了許多真實人臉，從而產生虛擬人臉。

繪圖處理器廠商Nvidia技術人員推出了人工智能演算法「StyleGAN」以合成幾可亂真的人臉，演算法基於「GANs」，主要用來生成人臉圖像，但亦有研究人員用它來創造動畫角色、任何形式的圖像甚至新字體， Nvidia技術員及後在軟體原始碼代管服務公司「GitHub」發布了StyleGAN的代碼供公眾使用。

開發「thispersondoesnotexist.com」的Uber前程式工程師Philip Wang用了GANS作為網站AI的框架，他受訪時指：「大多數人不明白未來的合成圖像有多強。」其網站伺服器用了可以運行Nvidia軟件的強大圖形處理器（GPU），「每兩秒就能生成一個隨機臉孔」。雖然GANs的用途多元，同樣可以用來模擬一般圖像，例如運用畫作上，但Philip Wang認為人類對面部的認知最突出，所以只發開了組成人臉的網站。

「thispersondoesnotexist」合成臉例子：

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至於GANs的應用還體現於畫作上，去年11月，拍賣公司佳士德成功以逾43萬美元（約港幣337萬）價格賣出AI生成畫作《Edmond de Belamy》。

GANs最早在2014年出現，由Google程式專家 Ian Goodfellow等人開發，以兩個生成網絡，即「生成網路」與「判別網路」互相博奕的形式學習，需要用上大量真實樣本。這種應用已普及到很多節目製作上，例如跳舞影片中，背景由夏季變成冬季，都是GANs應用的一種。然而，AI圖像生成技術亦引起許多道德問題，例如有人用來將色情影片女主角變成知名女星。

有網民利用AI算法將女星樣貌套入色情片，例如《神奇女俠》Gal Gadot（圖），其他受害人包括Scarlett Johansson、Maisie Williams、Taylor Swift、Aubrey Plaza等，做法就連美國成人影片業界亦表示不滿，批評製作者不專重這些女星，更不尊重色情片女演員。(網上影片截圖)

較早前，網上流傳一段《神奇女俠》Gal Gadot 的偽造色情影片，正是AI人臉生成技術的濫用例子。影片出自美國討論區「Reddit」用戶「deepfakes」之手，「中招者」還包括了 Scarlett Johansson、Maisie Williams、Taylor Swift、Aubrey Plaza等，其製作甚至惹來美成人影片業界不滿，認為做法不專重這些女星，更不尊重色情片女演員。「deepfakes」自稱用了一個類似Nvidia人員所開發的演算法製作影片，但Nvidia拒絕評論事件。

「deepfakes」坦言他只是從Google及YouTube等收集女星的圖片作數據庫，程式就能自行計算，獲足夠「訓練」後，便可以生成「人臉」並套入色情影片中。AI生成人臉需要龐大數據，然而現時網上的人臉「素材」充足，2015至2016年Google的相冊內有多達240億張自拍照，相信會有更多業餘程序員去製作這些女星們的偽造色情片。

外界不禁質疑若有人濫用此技術會否帶來道德問題，例如有人偽造性交片用於勒索時，「deepfakes」只解釋「每種技術都可用於不良動機，而且不可能阻止這種情況」，稱只要有更多人接受到新科技並研究，總括來說不是壞事。

人工智能研究員Alex Champandard坦言，AI技術已變成「簡單事」（no longer rocket science），隨轉換人臉技術的普及，人們很難在短時間內分辨影片及照片真偽，更可能要一班專業技術員花時間辨別，或開發一種新技術來識別虛假內容。

（「thispersondoesnotexist.com」）