拍拖6年將結婚　台女感激男友寵到似公主：我是全世界最幸福的人

一對情侶能夠步入組織家庭的新階段，愛護對方是絕對必備條件。台灣最近有位女網友於討論區「Dcard」撰文，表示與男友拍拖快6年，回想過去即發現其實對方一直非常寵愛自己，令她猶如成為世上最幸福的人。她表示今年將與男友結婚，希望大家之後亦能珍惜彼此。樓主的幸福感言吸引不少網民留言，「真的很感動」、「祝福你們要一直幸福」。

台灣最近有位女網友於討論區「Dcard」撰文，表示與男友拍拖快6年，回想過去即發現其實男友一直非常寵愛自己，令自己猶如成為世上最幸福的人。（《我要準時下班》日劇照）

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該女網民近日於討論區「Dcard」以「他很愛很愛很愛我」為題撰文，表示與男友快將共偕連理。樓主指與對方拍拖近6年時間，亦曾像其他情侶一樣會遇到磨合期、倦怠期，回首過去發現卻男友非常疼惜自己，心頭突然有千萬感觸：「很多以前不覺得有甚麼的小事，現在看來，原來都是寵溺。」

樓主以日常相處中的多件幸福小事解釋男友對自己的寵愛，她指男友總不會拒絕自己要求，「一句話問他可不可以載我，只要他有一點點空，答案一定是好」，「只要我說想吃甚麼、想去哪，基本上3天內就可以達成目標」。

該女網民近日於討論區「Dcard」以「他很愛很愛很愛我」為題撰文，表示與男友快將共偕連理。（示意圖，資料圖片）

即睇台女對男友嘅心底話↓↓

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樓主又稱男友之前要參加國家隊訓練，2人被迫要接受「桃園、高雄」遠距離戀愛，但仍無阻彼此相見。她解釋男友每個星期五結束練習後，就會搭車回去桃園，而這過程更維持了2年，「為了可以陪我很久，星期一凌晨再搭統聯回去，然後一回去就要馬上練習了，睡眠只能在車程中」。

她又指如果不是見面的日子，男友即使隔天要早起床，仍會一直等她凌晨下班回家後聊電話。當她間中在男友家暫住時，對方又會準備早餐，甚至幫忙照顧自己家的貓等，令樓主覺得自己一直備受照顧及愛護。

她解釋多年的相處經過很多磨合，「我自己也改變了很多，不再有那麼自私的愛，感情總是兩個人經營，不是一個人付出」。她更對男友說出心底話：「快六年了，你的好總是沒變過。今年，我們要結婚了，謝謝你愛我，我愛你！」

不少網民表示非常感動，「真羨慕你們，一段好的感情就是要雙方付出磨合改變吧，祝你們幸福」、「遇到對的人感覺很好」、「加油，一起往幸福的未來邁進」、「恭喜你，有這麼貼心愛你的老公，要幸福哦」。

（Dcard討論區）