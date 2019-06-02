冒稱沙特王子30年　涉行騙800萬美元過奢華生活　食豬肉穿煲被捕

美國佛羅里達州男子安東尼（Anthony Gignac）30年來一直自稱沙特阿拉伯王子，於世界各地詐騙無數投資者最少800萬美元（約6,240萬港元），以供自己過奢華富貴生活。惟這名專業騙子終形跡敗露，只因不小心吃下了穆斯林禁食的豬肉產品，騙局被拆穿，因欺詐罪被判入獄18年。

美國男子安東尼（Anthony Gignac）假冒沙特王子31年。圖左為真王子「阿爾薩烏德王子」（Khalid Bin Al Saud）。（「Miami Dade County Sheriff's Office」圖片）

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據外媒報道，48歲的安東尼是名孤兒，在哥倫比亞出生，7歲時被美國密歇根州的一個家庭領養，到17歲時已開始假扮沙特皇室成員，向信用卡公司、商店職員和投資者進行詐騙。

為了令身份更真實，安東尼從2015年開始便假借「阿爾薩烏德王子」（Khalid Bin Al Saud）的名義四處招搖撞騙，穿上傳統的沙特服裝，戴上鑽石戒子及名貴手錶，更聘用保鏢、偽造外交車牌和文件，亦經常乘搭私人飛機或豪華遊艇，收集昂貴的藝術品。

安東尼（Anthony Gignac）的Instagram假帳號內充滿大量奢侈品。（「princedubai_07」圖片）

另外，安東尼在Instagram建立假帳號，大曬名錶名車，連寵物狗也佩戴鑽石、用LV的寵物袋。他在過去30年曾被捕過11次，惟「王子」的身份一直未被人識破，說服投資者於世界各地投資不存在的企業，詐騙無數投資者近800萬美元（約6,240萬港元）。

直至2017年5月，安東尼嘗試投資邁阿密一間豪華酒店，與老闆出席聚餐時，大口吃下穆斯林禁食的豬肉產品，令老闆生疑，私下請人調查，最終導致聯邦調查局介入調查，揭穿騙局。

安東尼隨即被逮捕，於今年5月31日，因串謀欺詐、盜竊身份和假冒外交官等18項控罪，被判入獄18年。

（BBC、South China Morning Post）