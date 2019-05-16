【外傭唔係奴隸】為沙特有錢人打工　菲傭因小錯被綁樹上暴曬

外傭為家庭工作，不是僱主的奴隸，但沙特阿拉伯一個富裕家庭卻因菲律賓外傭把貴價家俬遺留在室外，便把她綁在樹上暴曬作為懲罰，其他外傭拍下照片，令事件曝光，隨即引來關注，菲律賓大使館亦介入，協助當事人回國。

巴魯洛因為留下了一件昂貴的家具在屋外，被僱主綁在家中花園的一棵樹上暴曬作為懲罰。（Amer Navodlom fb圖片）

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26歲的菲傭巴魯洛（Lovely Acosta Baruelo）在沙特阿拉伯利雅得市為一個富裕家庭工作幾個月，一天由於她留下了一件昂貴的家具在屋外，令僱主非常生氣，並把她綁在家中花園的一棵樹上暴曬。其同事、另一名菲傭拍下巴魯洛被綁的照片，相中可見她腰以下被綁了3條繩，令她動彈不得，她也表現出痛苦的表情。

後來巴魯洛的朋友向菲律賓駐利雅得大使館求助，知悉事件後，大使館隨即安排巴魯洛回國，她本月在9日晚上8時55分抵達馬尼拉。回國之後，巴魯洛感謝幫過她的人，但她擔心其同鄉的安全，因為他們幫忙公開事件，但她們仍在沙特阿拉伯，希望她們也能獲救。巴魯洛又相信虐待她的僱主會得到報應。

（綜合）