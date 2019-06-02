日本神奈川縣川崎市上周二（5月28日）發生持刀傷人案，51歲男子持菜刀襲擊正在等候校巴的學童，釀成1名學童及1名成人死亡，另有17人受傷，疑兇當場自殺亡。斬殺學童事件震驚日本之際，當地昨日就發生76歲前高官刺殺44歲兒子兇案，殺人原因竟是害怕兒子闖入小學鬧事。 當地傳媒報道，疑兇熊澤英昭曾任日本農林水產省前事務次官，他被捕後供稱兒子到這個年紀仍沒有工作，每天宅在家中玩遊戲，花費巨大之餘更有暴力傾向，近來曾抱怨附近小學聲音很吵，擔心他會跑去小學鬧事，所以決定先刺死兒子。

日本前農林水產省前事務次官熊澤英昭承認刺殺長子熊澤英一郎，然後自行報案。（網上圖片）

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警方昨日下午約3時半接報，指東京練馬區一住宅發生殺人事件，警方趕到現場後，發現一名男子胸部及身體多處都被菜刀刺傷，倒在被鋪上，送院後證實不治。

警方拘捕76歲的疑兇熊澤英昭，他承認殺害了長子熊澤英一郎後報案，又指兒子已44歲卻一直沒有工作，終日只會宅在家裏醉心電玩，每月課金超過30萬日圓（近2.2萬港元）去玩《勇者鬥惡龍X 覺醒的五種族Online》，更曾向父母叫囂「一個月花的課金比你們賺得還多」、「擅自生孩子，就要擔起照顧責任到死前最後一秒」。

日本前農林水產省前事務次官熊澤英昭承認刺殺兒子熊澤英一郎，大批警方在案發房子調查。（NHK片段截圖）

據《週刊文春》報道，熊澤過去曾跟同事討論過兒子都不出門，又會對家人使用暴力，所以精神壓力很大。而附近鄰居表示，附近小學近日舉行運動會，傳出很吵的聲音，兩父子因而發生口角。熊澤擔心兒子本來就有暴力傾向，怕他會去小學鬧事闖禍，為了「不給其他人添麻煩」，於是持刀殺害兒子，認為是大義滅親，而事發時其妻並不在家中。

熊澤英昭曾任日本農林水產省前事務次官，此職位可謂日本省級機關公務員中最高職位，熊澤英昭亦曾任畜產局長、經濟局長等，於2005年至2008年擔任駐捷克大使。

（綜合）