母與4年幼子女車禍亡　真相竟然是謀殺　警方現場找到遺書

上周一（27日）晚上，澳洲昆士蘭省（Queensland）35歲單親媽媽麥克勞德（Charmaine Harris McLeod）駕駛私家車載着4名年幼子女，在爬頭越過一架貨車時，撞上迎面而來的另一輛貨車，導致座駕翻側陷入火海，車上5人全部喪命；警方原判斷為一宗交通意外，但經進一步調查後，懷疑是謀案及自殺案。

警方經進一步調查後，懷疑麥克勞德一家五口的車禍是謀殺案及自殺案。（Facebook@Katie Harris圖片）

車禍現場路面無煞車痕跡

麥克勞德與丈夫詹姆斯（James McLeod）原育有四名子女，二人最近離婚，但一直保持聯絡。事發當晚7時20分，麥克勞德駕車在庫比亞鎮（Kumbia）對出的布尼亞公路（Bunya Highway）路段發生車禍，她與其中三名子女當場死亡，年僅6歲的長女雖然被救出，但嚴重燒傷，在飛機送院期間傷重不治；警方在車禍現場路面沒有發現煞車痕跡，而兩車相撞地點約200米外卻找到一封懷疑是麥克勞德的手寫遺書，警方暫未有公開內容。

同時，據澳洲《星期日郵報》報道，麥克勞德雖然與四名2歲至6歲的年幼子女活得幸福快樂，然而去年12月她曾在facebook群組發文透露「一直在努力解決重大心理健康問題」，甚至坦言當其時的身心狀態已「涉及兒童安全問題」。

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詹姆斯驚聞噩耗，十分傷心，他說：「我很愛他們，全心全意地！他們全擁有美麗的靈魂，所有認識的人都愛他們。」他表示，車禍地點距家門十分之遠，況且麥克勞德在當地也沒有熟人，不知她為何要駕駛逾兩個半小時的車程，載子女到200公里外的地方。

事後麥克勞德的家人和朋友紛紛在網上致哀，「我未曾見過一位單親媽媽，為了她們的孩子犧牲了這麼多」、「她是位出色的母親，孩子就是她的世界」、「當我需要朋友傾訴時，妳永遠都會陪伴在旁，我很想念妳，妳會永遠在我心中」。