帶手套揸電單車暴曬　台男驚現「貓掌印」　網民激讚：手套熱賣了

夏天炎炎，電單車手為了抵擋猛烈太陽都會想盡辦法包得緊緊的，就怕自己會黑到和陰影融為一體。然而今天有位大哥分享了自己的經驗，泣訴：夏天騎電單車千萬不要戴這種手套！

台男烈日揸電單車曬出「無限手套」（爆笑公社）

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是肉球欸～～～超．可．愛 ❤

原PO手上那4＋1圓的造型，根本是毛小孩腳掌上超療癒的肉球翻版，網友們立刻被萌到，大呼「太可愛了～」。

「好可愛的熊掌」、「貓咪到此一遊⋯⋯」、「狗奴認證」、「好萌哦～」、「自帶肉球效果」、「手背被貓打到喔？」、「跟貓咪擊掌了」、「這款手套要熱賣了，尚天然的喵印刺青」

巴索羅繆大熊是你呀！

動漫愛好者更一眼認出，這不就是動畫《ONE PIECE》（海賊王）中，吃了肉球果實的「巴索羅米熊」嗎？

「肉肉果實」、「肉球果實是你」、「我想到海賊王大熊」、「肉球果實能力者」、「海賊王巴索羅米熊」

比起貓印，有網友表示的曬痕更似《海賊王》的巴索羅米熊。（《海賊王》影片截圖）

居然出門一趟就獲得無限之力！

除了超吸睛的曬痕，手套的造型也讓網友覺得很熟口面，紛紛表示「想拿寶石把洞塞起來」！

「我想要塞寶石上去」、「可以嵌寶石的感覺」、「無限皮套」、「少一個寶石位子」、「騎個車回來忽然得到無限之力！！！」、「因為你沒有把寶石放上去才會這樣」

網友紛紛表示想拿寶石把洞塞起來。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

既然都得到無限之力了，可以順便彈個手指幫忙降個溫嗎？想到接下來可能天天35℃起跳，本編就覺得自己會融化在上班的路上……

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