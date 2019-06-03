赤背曝曬3小時　廣州男人肉實測18款防曬　網民：黑色膠紙完勝

夏天為大地帶來可惡的紫外線！不過市面上新出的防曬用品五花八門，不管產品如何標榜防水、防汗、防磨擦、適合敏感皮膚等等，沒有真正用上身上，都不知最終效果。不過廣州就有人「犧牲小我」，赤背上陣於太陽下曝曬3個多小時，人肉實測塗上18款2019年熱銷的防曬產品，美國、歐洲、日本及韓國牌子都有齊，比較那一款最防曬。

為公平起見，除了L'Oréal的一支是SPF 42，其他產品均是SPF 50。（微博圖片）

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內地美妝師「樂樂_團長」日前於微博公開測試過程及結果，他找來一名男生，在他的背部貼上黑色膠紙，分開20格，再在每一格均勻塗上綠豆大小份量的防曬霜，並空出兩格，一格完全不塗任何東西，另一格只塗維他命C精華。為公平起見，除了L'Oréal的一支是SPF 42，其他產品均是SPF 50。

18款防曬產品防曬結果如下：

「白老鼠」男生於廣州天河區一個空地上坐着，由下午1時半曬到4時45分左右，當時室外溫度攝氏34度，男生很快就出汗了。最終3個多小時後的結果顯示，什麼都不塗的一格皮膚被嚴重曬紅及曬黑，而只塗了維他命C精華的一格沒有曬紅，但亦被曬黑，減緩了皮膚被曬傷的可能。

內地美妝師「樂樂_團長」日前公開測試過程及結果，他找來一名男生，赤背上陣於太陽下曝曬3個多小時，人肉實測塗上18款2019年熱銷的防曬產品。（微博圖片）

「樂樂_團長」總結指，La Roche-Posay及Kiehl's都是歐洲品牌，防曬力比較強，又隸屬於L'Oréal集團，有新型專利防曬成分加持。而日本品牌「普遍膚感更勝一籌」，「安耐曬（ANESSA）的防曬力對得起它的口碑，不錯。嘉娜寶（Kanebo）的防曬力，讓人有點驚艷到了」。

不過「樂樂_團長」對瑞士的Ultrasun、西班牙的ISDIN、韓國的Dr.G和W.Lab效果似乎不太滿意，又指「這幾年，泰國、韓國頻頻出所謂的「網紅款」，最後很多都是慘淡落幕，要麼誇大吹噓，要麼是國內無良商家在國內生產，玩的出口轉內銷的把戲」。

「貴就一定好用」似乎不再是定律，帖文指不少開架的平價產品防曬力照樣傲人，「高絲（KOSÉ）的表現不錯，無論從成分、膚感還是效果，完全可作為安耐曬（ANESSA）的絕對平替。所以，預算有限的小伙伴可以合理選擇平價產品」。

不過測試始終未有經實驗室嚴格控制不同因素，而且人人膚質不同，「樂樂_團長」表明結果是「僅供參考」，又笑言「黑布條的防曬力最棒」。

不少網民都大讚實驗結果「實用」而「貼地」，反而認為實驗室測試嚴格控制環境，未必反映到日常生活的情況。亦有人指以往亦看過類似的人肉實測，指「不論化學科技如何進步，黑色膠紙始終是實力霸主」。