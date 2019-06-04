「殺人犯」遭逼供　冤獄23年殘軀獲釋　申請2千萬元國家賠償

1995年，吉林省永吉縣一名20歲少女遇害，當年27歲的金哲宏被鎖定為殺人疑犯，從案發到2000年，案件經歷了三次一審，兩次發還重審，金哲宏四次被判處死緩但仍堅持清白，為自己申訴；2018年，吉林省高院認為金哲宏定罪量刑的證據不確實、不充分，決定再審；同年11月30日，吉林省高院改判金哲宏無罪。 被關了23年，現年51歲的金哲宏周一（3日）向吉林省高級人民法院申請約2132萬元（人民幣‧下同）國家賠償。

賠償申請包括：侵犯人身自由賠償金約801萬元、殘疾賠償金約165萬元、財產賠償金2000元、精神損害撫慰金966萬元，以及後期治療費與伸冤費用各100萬元，合共21322194.64元；另外，金哲宏還提出吉林省高院應在包括中央電視台、《人民日報》、《中國青年報》、新浪網和新華網、《吉林日報》等國家和省市級媒體公開道歉，為其恢復名譽，以消除錯誤判決造成的負面影響。

對於申請國家賠償的理由，申請書稱：「鑑於賠償請求人被24小時限制人身自由8452天，應按國家公佈日賠償金標準的三倍賠償侵犯人身自由國家賠償金，賠償請求人被羈押前身體健康，無任何疾病，羈押嚴重侵犯了賠償請求人的生命健康權，造成其重病纏身，喪失勞動能力，後續仍需要治療。按照『國家賠償法』，賠償義務機關應賠償侵犯生命健康權賠償金和後續治療費」。

金哲宏（左）周一向吉林省高級人民法院申請約2132萬元人民幣國家賠償。（視覺中國圖片）

北京市華一律師事務所律師屈振紅表示，錯誤判決對金哲宏造成了巨大的精神傷害和身體創傷，被收監時，金哲宏兒子不到兩歲，冤獄導致他妻離子散，被帶走一年後，其母離世。

屈振紅稱，金哲宏曾遭到嚴刑迫供，出獄時，變成為喪失勞動能力的殘疾人士。醫院檢查顯示，金哲宏患支氣管炎、頸動脈硬化、視網膜病變、眼底動脈硬化、高血壓3級（極高危險組）、2型糖尿病、腎病、胃病、腦梗死、肺部嚴重鈣化，以及腰椎、頸椎多處錯位椎管狹窄，鼻樑骨外傷所致塌陷，雙腿因外傷所致造成閉合性創傷無法正常行走。



「沒這事我肯定不要求離婚」

金哲宏曾在訪問中提到為何與妻子離婚，他說：「沒什麼，我們之前感情非常好離婚是我提出來的，沒這事我肯定不能要求離婚只是現在對『家』沒有概念了，不知道什麼叫家了。」

對於出事時兒子才兩歲，金哲宏稱：「兒子就是兒子，只是長大了希望他不管學什麼，做什麼，都能成為一個對社會有用的人。」

遭到刑訊逼供被迫承認殺人

1995年9月，吉林永吉縣20歲女子李藝不幸遇害，當地警方指金哲宏（判決書上寫作金哲紅）和她發生性關係後因嫖資產生糾紛而將其殺害，並在殺人後將其屍體掩埋。

然而，此案並無目擊證人，法醫鑒定也未檢出金哲宏的精液及精斑，金哲宏的親友及鄰居的證供，均證明其案發時金哲宏帶著老婆孩子去母親家，沒有作案時間，甚至殺人方法檢方都存在「木棒擊打頭部」和「用左腿膝蓋壓住李藝的嘴，雙手卡住李的頸部」兩種說法。警方雖然有金哲宏的口供，但金哲宏在法庭上表示，他遭到刑訊逼供，才不得不承認殺人。