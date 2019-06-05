為人父母的都明白，有了孩子後根本不會再有私人時間，就算是安靜上個廁所亦不容易。有台灣媽媽日前分享育兒日常，稱去廁所期間，年幼女兒因找不到她，竟然「強拆」廁所通風百葉窗，之後更無辜地坐地上大哭。帖文令一眾爸媽網民笑翻，齊齊分享應付自家「小怪獸」的妙招。

有台灣媽媽日前分享育兒日常，稱去廁所期間，年幼的女兒因找不到她，竟然「強拆」廁所通風百葉窗。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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該名台灣媽媽日前於facebook群組「爆怨公社」發文，上載數張相片及影片，可見她身處家中廁所，而年幼女兒不知是否「愛媽心切」，一秒也不願意分開，竟然伸出小手「強拆」廁所門下方的通風百葉窗，更委屈地坐於門外大哭。

台媽面對「小怪獸」的舉動哭笑不得，嘗試將百葉窗放回原位，但女兒看後似乎難以接受，一邊大哭一邊再次用力「攻擊」百葉窗，誓要看到媽媽為止，令媽媽大感崩潰，抱怨稱：「把我最後一片淨土還來！」

以往亦有台媽遇過同樣情況。（fb群組「爆廢公社」圖片）

父母分享被小怪獸突襲的慘況

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帖文引起家長們共鳴，紛紛笑稱「有小孩之後，只有小孩睡覺才有淨土啦」、「這比喪屍還恐怖，當媽的都知道」、「當了父母後沒有所謂的隱私權」。亦有家長分享應付自家小怪獸的方法，有人會讓孩子坐於大腿上，或是於廁所內放小椅子，讓子女打發時間，「還沒1歲帶進去放澡盆，1至2歲帶進去坐大腿，3歲白天不能關門站在旁邊看」；有人則直接放棄，直言「我洗澡和廁所已經都不鎖門了」。

（fb群組「爆怨公社」）