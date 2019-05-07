台媽獲6歲女送「Peppa Pig安全套」　擰轉背面即嘆：我思想邪惡！

如果從女兒手中接到安全套？做爸媽的你會有什麼反應？是氣急攻心還是做好心理準備和她「傾兩句」呢？ 最近有個媽媽就在網路上分享收到6歲女兒拿給他的「方形鋁箔包」，包裝外寫著「最好的給最愛的你...」還搭配上單眼的表情圖案，讓媽媽瞬間以為是安全套的「新包裝」！

有個媽媽就在網路上分享收到6歲女兒拿給他的「方形鋁箔包」，包裝外寫著「最好的給最愛的你...」還搭配上單眼的表情圖案……（Facebook「爆廢公社公開版」圖片）

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但等她翻過來之後，才發現「自己思想好邪惡！！」原來這個看起來像是安全的鋁箔包裝竟然是……濕紙巾啊～

原來這個看起來像是安全套的鋁箔包裝竟然是...濕紙巾啊～（Facebook「爆廢公社公開版」圖片）

不過可不是只有原PO被騙，許多網友也跳出來承認要跟著媽媽面壁去：

「我也要去面壁了」 「牆壁可能不夠站。。。」 「可以站過去一點嗎 很擠欸」 「求一對結實肩膀讓我疊上去...」

除此之外，也有另一名苦主提到自己也差點因此受害...

網友提到「昨天夾娃娃差點被害死⋯⋯⋯本來想說運氣很好10元夾到2個小IKEA零錢包」回家想要交給女友時，一包拉鍊鬆開掉出「一堆保險套在我側背包裡⋯⋯」那瞬間也讓他突然感受到女友一把火在燒～

「昨天夾娃娃差點被害死⋯⋯⋯本來想說運氣很好10元夾到2個小IKEA零錢包」回家想要交給女友時，一包拉鍊鬆開掉出「一堆保險套在我側背包裡⋯⋯」（爆怨公社）

有網友好奇到底哪來這種發明啦：

這種 “ 特別 ” 的濕紙巾，她是從哪來的」 「包成這樣，誰會以為他是保...溼紙巾」 「幹嘛做這種包裝害人誤會啦」 「很難不想歪啊⋯」 「溼紙巾包這樣讓人好害羞」

其實這可是最近正熱賣的整人玩具啦！外表看起來超仿真，不過仔細一看會發現用意超邪惡的，根本就是故意讓人產生誤會，也難怪網友們都直喊被耍，牆不夠站可能要一起疊到2樓高了！

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