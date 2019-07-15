【不如做保安】代兒尋畢業證書　慈母寒夜抄垃圾　保安員出招化解

一般人大多會用「污糟」、「惡臭」來形容「垃圾房」，但在保安員蕭浩眼中，「垃圾房」卻有其「溫馨」一面。從事夜更保安多年的阿浩，近日在其新書《不如做保安》指，他曾在一個寒冷冬夜，目睹有媽媽不顧全身被弄到污糟惡臭，亦要為兒子找回丟失的畢業證書。 為此，阿浩當時曾召來保安同事幫忙翻找垃圾，更獨自找上該婦人的兒子，希望他能編個理由讓其母先回屋內休息。他憶述，那名兒子得知母親打算通宵為其找回畢業證書後，便匆匆趕到垃圾房，想方設法地勸服媽媽離開。臨行前，阿浩見男孩為媽媽打理她那已然髒亂的頭髮，並牽着她的手向眾人致謝一遍，場面令人觸動之餘，也讓其深切體會何謂「人之初，性本善」，由此改變了他對垃圾房一貫負面的印象。

垃圾房一向予人「污糟」、「惡臭」的印象，但在保安員阿浩卻在寒冷的夜裏，於垃圾房目睹「溫馨」的一幕。示意圖。（資料圖片／鄧穎琳攝）

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以下是《不如做保安》的內容節錄：

這可能是，世上最動人的垃圾房。

在網上，只要輸入「溫馨家園」、「溫馨客廳」甚至甚麼「溫馨睡房」會馬上出現成百上千的搜尋結果，林林總總多不勝數。可是，如果輸入「溫馨垃圾房」，卻毫無所得，因為溫馨與髒亂的垃圾房似乎絕難聯繫在一起。

然而，在這個寒冷的晚上，溫馨和感動竟成了垃圾房的主旋律。

這個晚上，最低溫度不到十度，我被安排的崗位是停車場，就是大垃圾房旁邊那個停車場出入口。

凌晨四點，岳Sir的話由對講機響起：「阿浩阿威，有個女人掉了東西在垃圾桶內，要找回，你們升起大垃圾房的鐵閘讓她去找，注意不要搞得亂七八糟。」

十五分鐘後一個中年婦人前來，我拿了閘匙帶她到大垃圾房門前，順便問她：「你掉了甚麼東西？這樣天寒地凍去翻垃圾桶尋找，很重要的嗎？家裡找清楚了沒有？」

那婦人哭喪著臉：「我都找過了，吃完晚飯後找了五六個鐘頭，任何地方都查過了，一定是白天放在幾張報紙上，不小心一併掉丟，是我兒子的畢業證書和幾張照片。」

我歎了口氣，「那要看你的運氣了。」

按下閘門的電掣，閘門緩緩升起，那婦人看呆了，幾十個一式一樣的綠色垃圾桶排列在前，這些垃圾桶都帶有四個輪子，高一米多，每個將近有大半立方。

那婦人問：「請問第三座是哪幾個垃圾桶？」

我：「垃圾桶全都一樣，沒有記認。只能一桶一桶打開找，你記不記得今天是用甚麼顏色的垃圾袋？」

婦人：「就是公家發的白色垃圾袋。」

我搖了搖頭：「那就更如大海撈針。」

要在大量垃圾中找回一紙畢業證書，就如大海撈針一樣困難。圖為示意圖。（資料圖片／黃廸雯攝）

我隨即打開身前一個垃圾桶，林林總總垃圾都有，但以白色垃圾袋佔多，再打開一個也差不多。大垃圾房的門口向北，正招風，一陣北風吹來，那婦人瑟縮一下，還是堅決的說：「先生，多謝你了，就讓我一個一個碰碰運氣吧。」

我：「好吧。你慢慢找，但垃圾車過幾個鐘頭就會來全部運走。」

婦人打開其中一個垃圾桶，一包一包的把垃圾拎出來，打開，看一看又謹慎的打個活結封好，放於一旁。一個桶少說也有幾十袋垃圾，當然還有其他雜物；等清空了，又一袋一袋放回桶內，推到一邊，又去找另一個桶。

我從她說話的語氣態度，以及翻箱查袋的動作，看出這個人很有禮貌很有修養。如果我不是跟著有任務在身，也會幫助她在浩瀚的垃圾桶中碰一碰運氣，我用對講機：「岳Sir，控制室，已開閘讓那住戶去尋找失物，靠她一個人，恐怕一天一夜也不一定能找到，而且她自己也不確定是今天還是昨天掉丟的。我現在去巡商舖和打鐘。」

走到路上正好碰到阿恭從停車場後樓梯回來，我：「恭哥，停車場升降桿下面有幾雙勞工棉手套，麻煩你拿一雙到垃圾房給那女人，我看她手凍僵了。」

阿恭：「又風又雨，天寒地凍，她是不是神經病？」

我：「那你就別管她，就當幫我忙拿雙手套給她。」

半個小時後，我回到垃圾房，一個奇景呈現眼前：阿恭、平日開車來送豬肉的一對夫婦、還有幾個住客，六七個人在大垃圾房蹲下來忙著，都在翻垃圾，可是也只清理了幾個垃圾桶。

阿恭一看到我，就口硬說：「就算再加多一倍人來幫忙，也不一定能在幾個鐘頭裡找到，怎樣勸她都不聽，神經病。」

我幽他一默：「袁了凡不是說多做善事能轉運嗎？幫人撿垃圾就是積德，繼續繼續。」

阿恭：「去你的……。」

蕭浩見當晚起了北風，於是叫保安同事帶來一雙勞工手套交予翻找垃圾的婦人。示意圖。（資料圖片）

我靈機一觸，問明了那婦人的住處，就往她家裡去，按了門鈴，一個年青人睡眼惺忪來開門，我問：「請問是你家掉丟了畢業證書嗎？」

年青人：「是！我媽昨晚找了一晚也找不到，請問有甚麼事？」

我：「你知道你媽昨晚深夜在我們的大垃圾房逐桶逐桶的找，還有好幾個街坊在陪她找，至今還未找到，我估計也不會找得到。」

年青人一驚打開媽媽的房門，發現房裡空無一人，大叫一聲：「她真的出去找了，我打電話叫她回來。」

電話撥通了，卻沒有人聽。我：「大家都勸她，都不聽，你不如編個藉口，說你另外藏起來或是已辦補領讓她先回來。」

這一家真是固執和誠實的笨人，年青人焦急的說：「阿叔，有就是有，沒有就是沒有，不能亂說騙人的，何況她是我媽。」

我：「是我想錯了，但不管怎樣，你現在多拿件厚大衣給她吧！」

年青人披了件外套，又拿了件厚外套，穿著拖鞋隨我匆匆出門。

到了大垃圾房，年青人見到他的母親站在一張塑膠椅子上，上半身彎入那個高一米多的垃圾桶裡，將垃圾袋一袋一袋拿出來放地上，驟眼看去，好像整個人栽進垃圾桶內，看到這一幕，作為兒子的已淚如泉湧，衝上前把他媽從椅子上抱下來。

可憐天下父母心，這個母親這時已蓬頭垢面，全身污穢不堪，人家幫她翻的垃圾袋，都會選擇些乾淨的，剩下那些沾了油污、嘔心的只有她自己一手包辦；垃圾桶高一米多，桶底的只能墊張椅子俯身去掏出來。

兒子哽咽的說：「媽咪，不要再找啦，畢業證書掉了就算，天氣凍成這樣，你又穿那麼少。」

他媽一把將他推開：「你別管我，快回家睡覺，我一定會找到的，你明天還要憑畢業證書去面試。」

屋苑保安員會為居民解決疑難，《不如做保安》的作者見到婦人在嚴寒下到垃圾桶翻找畢業證書，感到不忍，故勸其兒子編個理由讓母親回家休息。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

我站在他們側旁，微微點頭，打個眼色，意思是你應好好編個理由，這個笨青年領會了，說：「媽咪，不用找啦！我剛才已在大學的網頁裡辦了補領，過幾天就可以拿個新的，那些舊照片我以前有備份，在電腦可以重新印出來。你不用再找，也不要連累這些阿叔阿嬸，個個又捱凍又搞得一身髒。」

母親問：「真的嗎？」

兒子：「過幾天就能換新的，我明天帶成績表去面試就可以啦。」

母親轉憂為喜，跟著向我們眾人一一躬身道謝，又趕緊拿起掃帚把地上的紙屑細碎清掃乾淨，又再一次向我們道謝一遍。

兒子為母親理一理髒亂的頭髮，牽著她的手走出大垃圾房。這時，一陣冷雨又細細密密的下了起來，我遞上早前阿威給我的雨傘。兒子撐開傘，一手舉傘，一手摟著母親的肩膊，穿過馬路走回邨內。

阿威按了電掣，垃圾房大閘徐徐落下，外面天色已亮。這一夜，我在大垃圾房前深深感受到三字經那經典名句的溫柔演繹：人之初，性本善。

書名：《不如做保安》紅出版 (青森文化)

作者：蕭浩

有人認為作者是個傳奇人物，但也有人視他為神神化化。他曾經是個工廠工人，任人差遣；轉身卻去當了學校老師，然後又放下教鞭，跑到外地當導遊；再回香港做外遊領隊，倒霉的是走進了一間劣跡昭著的旅行社，每次帶團都背負貨不對辦的怨懟，時刻為公司「補鑊」，因而淬煉出一套迎難而上、敢於另闢蹊徑的處事作風。

他學歷平庸，居然當上了博物館的研究講師，還開班授徒，為老古董打開了新的經營之道。他連菜刀鑊鏟都不會用，卻因小女兒—句話「我鍾意食叉燒」，就開了個燒臘工場和幾間店鋪，可沒幾個月就關門大吉。然而，吃過阿浩叉燒的人，無不神魂難捨，有口皆譽。

品質好卻早早收場，那是因為有人告訴他「做飲食的錢不好賺，搞精神上的產品才有賺頭」，於是他跑到台北圖書館，窮究兩個月後，炮製了一種超凡脱俗的旅遊產品和銷售模式，風靡了神州大地，在各旅遊景點不斷複製，年銷售額數以億計。

席不暇暖，又在眾多質疑的眼光下硬闖一個新項目，那是在北京嚴重缺水的山區開發一個高山滑水的耗水遊樂園，被視為不可能的任務。他帶著一班子弟兵連同專家開山鑿池，築壩圍堤，又創設了一套高效的回水系統，終於突破了嚴厲的環評，使廣東式的峽谷漂流飛濺於京城山野。

然而，當天馬行空的搞作停下來後，面對著一個低工資低工種低聲下氣的保安工作，他依然能平實的劃出一道彩虹。

他描繪了朝九晚五生涯的另一道風景線——工作是最有趣的遊戲。

出版社： 紅出版 (青森文化)

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。