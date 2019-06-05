【哥斯拉II】10幅圖解釋哥斯拉如何企水面　網民估水行俠都關事？

《哥斯拉II：王者巨獸》現正上映，不少觀眾指今次巨獸像真度極高，令人更有投入感。有網民近日提出一個甚少人發現的疑問，究竟哥斯拉在海中心出絕招時，牠是如何穩定的站在水面？外國一插畫家最近於個人facebook專頁上發布一系列插圖，完美解釋答案，不少網民亦笑爆「真相」終於大白。

《哥斯拉II：王者巨獸》現正上映，不少觀眾指今次巨獸像真度極高，令人更有投入感。（《哥斯拉II：王者巨獸》電影海報）

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該名插畫家於fb專頁「Bro, don’t like that la, bro」上載圖片，表示近日與朋友觀看《哥斯拉II》，他指對方事後提出一個鮮為人知的疑問：「為何哥斯拉可穩定的站在深海的水面？」

據哥斯拉的設計團隊指，戲中出現的哥斯拉高120米（約高40層樓），而全球海洋平均深度為3688米（約9座IFC高），所以在理論上，如此有份量的哥斯拉應該很難站在水面。為了拆解真相，該插畫家於是用圖剖析10個有可能的解釋。

外國插畫家表示近日與朋友觀看《哥斯拉II》，他指對方事後提出一個鮮為人知的疑問：「為何哥斯拉可穩定的站在深海的水面？」（《哥斯拉II：王者巨獸》劇照）

插畫家用10幅圖解釋「真相」↓↓

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網民發揮創意想像更多可能性的解釋

不少網民亦留言表示長知識了，他們更發揮創意，想出更多爆笑的可能性。有人笑指可能水行俠與哥斯拉結成盟友，水行俠於是仗義幫忙托起哥斯拉。更有網民稱，哥斯拉在出絕招時其實會同時於水底不斷放屁，於是產生氣壓以作承托。

（fb專頁「Bro, don’t like that la, bro」）