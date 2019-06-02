馬爾代夫度蜜月　台女叫老公拍「出水芙蓉照」　結果崩壞似哥斯拉

台灣一名新婚女生去馬爾代夫度蜜月時，叫老公拍出水芙蓉照，成品令人笑翻。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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度蜜月是人生大事，新婚夫婦都想留下美好回憶，但也要體諒男生的拍照功力。網名「陳小兔」的新婚台灣女生在fb群組「爆廢公社」發文，分享在馬爾代夫度蜜月的趣事，她說當時放眼望去都是薄荷綠色的海洋，就叫老公幫她拍出水芙蓉照，「就是那種女生從水裏出來甩頭髮的照片」。

老公就回答一句「知道了」，忙碌一輪拍好照片，自覺拍得不錯，還說「哈哈哈，超有feel的」。從照片所見，老公拍出的照片與一般人構想的差異極大，他正面近距離拍攝，而且時機也掌握得不好，將老婆的表情拍得相當狼狽，還捕捉到出水時張大口呼吸的一幕。陳小兔看過照片後亦大笑，自責稱「我錯了，我應該先給你看範例圖」。

陳小兔稱自己看完照片都很想笑，亦沒有怪責老公的攝影技術，開心就好。（受訪者提供圖片）

網民看完照片無不笑翻，稱讚他們是對可愛夫婦，「我覺得老公拍得好可愛」，還說老公將她拍得像哥斯拉噴發熱能射線一樣，笑言擔心她老公現時的人身安全。陳小兔回應時則稱老公尚在人間，還說「他（老公）還真的很愛哥吉拉（哥斯拉）」，笑言不知老公是否帶着愛哥斯拉的心情拍下照片。

有網民問她為何不穿比堅尼，陳小兔解釋馬爾代夫只有特定地點才可穿。（受訪者提供圖片）

陳小兔接受《香港01》訪問時，稱並沒有刻意拍出搞笑效果，「但是老公的拍照技術常常把我最醜的一面拍出來就是了」，又慨嘆老公抓到這種角度也是不容易，「看來他應該滿意成品」。而出水芙蓉照純粹靠二人的想像力拍出來，沒想到和心中落差如此大。對於被指拍得像哥斯拉，她坦言毫不介意，「真的蠻像的」。而夫婦在蜜月之旅也拍了不少照片，不過她笑稱「腳架比老公實用」。

陳小兔說，旅程中剛好去浮潛，經過無人島時才想拍特別照片，沒想到成品這麼好笑，而兩口子都常帶歡笑給朋友，所以也不介意分享，看完留言的心情也覺得很有趣。不過有些留言批評她的身材，認為幫她拍照是在為難老公，的確讓她有些不開心。

另外，對於有網民問為何她不穿比堅尼和化好妝才拍照，認為是浪費了美好海灘，陳小兔解釋，馬爾代夫是回教國家，只有特定地方才可穿比堅尼，而且為了保護自己和少擦防曬用品，她特意穿了游泳防曬衣，浮潛時也不化妝以保護海洋。