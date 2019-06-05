台男童撞玻璃門　崩潰哭聲超似空襲警報　網民瘋傳影片：緊急避難

大家有沒有在生活上誤認聲音的情況呢？像是有時候我們聽見小貓的叫聲，會誤以為是嬰兒的哭聲，不過不只貓咪，連嬰兒的哭聲都可以被認錯啊！

近日就有網友在「爆笑公社」分享一段影片，畫面中嬰兒在走路中途沒注意前方有玻璃門，結果撞得超用力（連本編看了都覺得好痛啊…）而嬰兒下一秒當然也在預料內馬上嚎啕大哭，不過他的哭聲卻都讓大家覺得似曾相似啊？

（請記得開聲音並注意音量）

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聽到聲音的你是不是準備要逃難了

「防空警報響起」、「哥斯拉要來了」、「準備又要萬安演習（編按：台灣防空演習代號）了嗎？」、「對岸要炸過來了的感覺」、「緊急避難！緊急避難！」

警報器配音員是你！

「有像耶！」、「聲音超像哈哈」、「真的好像哦」、「警報器的配音員」、「這個好笑，聲音也太像」

有網友表示男童哭聲似空襲警報。（美國國家檔案及記錄管理局）

只聽聲音，這短短9秒的時間真的讓人以為要發生甚麼大事了啊…有網友也拿這段聲音去測試朋友，不意外大家也都跟着上當

「真的是空襲警報，我還以為有孩子在哭」、「原來那天我們聽到的是這個」、「聽到聲後，看標題果還真的寫警報」、「我拿着聲音給朋友聽，他跟我說萬安演習喔」

影片連環播～不要這樣玩警報器！

「放了重撥好幾次」、「不知不覺看了10分鐘」、「看了好幾回～」、「笑死，看好幾次」

看來模仿的高手真的不分年齡啊～只要好好訓練將來一定可以成為出色的配音員啊～不過在那之前，看寶寶哭得那麼傷心，媽咪趕快先去抱一下啦（心疼）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】