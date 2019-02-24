不滿遭BB哭聲吵醒　24歲美國躁父認毆斃滿月兒子：我是禽獸！

美國揭發一宗令人髮指的殺兒案。一名有不良嗜好、曾對1個月大兒子施以掌摑家暴的24歲男子，2017年時遭兒子的哭聲吵醒，大怒下將兒子打到昏迷，其後證實沒有呼吸。躁父當時致電女親友求助，才知道應該報警把兒子送院，但男嬰最終不治。男子被捕後承認過失，又稱不記得打了多少下，更自認是禽獸；他已承認一級謀殺，案件下月將有裁決，最高刑罰為終身監禁。

馬修不時在facebook上載家庭照，令人以為他是慈父，詎料原來有家暴行為，其後更把幼子布雷登(圖)毆斃。（Matthew Graves fb圖片）

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涉謀殺親兒的24歲男子馬修（Matthew Daniel Graves），居在美國猶他州的羅伊巿，與妻子育有2名兒子，案發時分別是5歲及1個月大，被毆斃的幼子名叫布雷登（Brayden）。馬修過往不時在facebook上載妻兒合照，大曬恩愛之餘，讓人以為他是好父親；可是，馬修於2016年曾因非法持有槍械而被定罪，他更會在家中吸食毒品，又曾施以家暴，包括掌摑布雷登等。

案發於2017年9月7日清晨6時許，馬修被鬧鐘聲及布雷登的哭聲嘈醒，大怒下出手毆打布雷登，再將奶嘴塞入其口，隨後把2名兒子放到車上，駕車擬送長子到日間幼兒中心。馬修其後發現布雷登沒有呼吸，於是致電一名女長輩求救，對方獲悉事件後，建議馬修應該立即報警，馬修依言照做，但布雷登送院時一直昏迷，其後由直升機轉送到另一間設備較完善的醫院搶救，但1天後證實不治。

馬修被捕後承認過失，自認是禽獸，法庭下月將有裁決，最高刑罰是終身監禁。（Weber County Jail圖片）

醫生發現布雷登頭部右邊嚴重骨折，導致腦部腫脹出血及缺氧，最終傷重死亡，並相信其傷勢並非意外造成，於是通知警方。警員邀請馬修協助調查時，他承認因哭聲而出手怒毆幼子，但沒有印象打了多少下，更自認是禽獸，「失去希望及所有東西」，警員遂將他拘捕。警員亦向馬修的長子查詢家庭情況，獲知馬修有家暴惡行，家中更發現毒品殘渣及相信是吸毒的工具。

馬修承認一級謀殺，換取撤銷虐兒及藏有吸毒工具等罪名，法庭將於3月5日會作出裁決。馬修將面臨不少於25年監禁，亦有機會被判最高刑罰終身監禁。

（綜合）