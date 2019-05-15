【神探Pikachu】台灣自私父母抱嬰睇戲　BB哭聲震天被噓：喊半場

最近老少咸宜的電影《神探Pikachu》上映，有沒有忽然覺得電影院裡小學生突然暴增？不過想想比卡超大小通吃的模樣，完全可以理解為何母親節那天看個電影都會被小朋友淹沒了。 不過，有位台灣網友抱怨，看電影親子同歡是很好，但把小嬰兒也抱進電影院一起看是不是離譜了點？

（《POKÉMON 神探Pikachu》劇照）

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她表示，母親節那天和男友去看電影，居然遇到一對爸媽抱著小嬰兒來看，結果不出所料，前半場小嬰兒爆哭，整個影廳都籠罩在震天哭聲裡，直到後半場小嬰兒睡著才能好好觀影。而即使這對家長被周圍的人噓爆，也依然不動如山厚著臉皮繼續看下去，讓她覺得大開眼界，更生氣她好不容易休息，花了錢卻買來這樣的遭遇，怒批他們太沒公德心，「電影院根本應該要禁止帶嬰兒」。

▼▼《神探Pikachu》老少咸宜，在外國口碑相當不俗，因此不少人都選擇入場一睹這隻毛茸茸比卡超的萌樣▼▼

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花錢受罪！

看到原PO敘述的情況，網友紛紛表示太過分了，雖然可以理解這類電影必定會遇到小朋友，但小孩嘰哩呱啦講話和小嬰兒大聲哭鬧是完全不同的概念，更扯的是哭這麼久家長居然也沒有任何處置？

「托嬰中心沒位子了是嗎？」 「傻眼！為什麼要把嬰兒帶出來看電影」 「是我就大聲說有沒有公德心啊！大家花錢來聽你家小孩哭，有沒有安可表演？」 「又一個只會生不會顧的了」 「我其實不能理解嬰兒是能看懂什麼東西」 「帶嬰兒去的真的超級沒水準耶！」 「我也是那天看的～但不知道是不是跟原PO同一場，但我那場播完後我離場時看到一台嬰兒車停在第一排我傻眼……」 「之前去看五月天演唱會電影，也有人帶嬰兒，狂哭很久，媽媽也不帶出去，真的臉皮厚到比牆厚」

嬰兒哭鬧時，父母通常會盡力安撫。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

聲光音效嚇哭寶寶

電影院強調身歷其境的音效連大人有時都會被嚇得震一下，更何況是小嬰兒，分分鐘嚇哭呀！加上原PO表示，爸媽帶著小嬰兒坐在靠前位置，螢幕的強光也容易造成小嬰兒不適，兩相加成下，完全可以理解他為什麼可以哭上近一小時。

「電影院不適合嬰兒，龐大的音效會讓嬰兒耳朵和身體不舒服」 「帶嬰兒看電影是腦殘？電影院音效大到有時候會大人都會嚇到了欸」 「覺得嬰兒很可憐，去電影院那麼吵的地方，他們肯定嚇死了，這父母在想什麼」 「嬰兒帶去那種地方 細菌感染怎麼辦啊，失職的父母」 「傻眼！嬰兒只會覺得被音響轟炸很難受吧？到底圖什麼？想看不會自己買nexflix在家看ㄇ」 「感覺就是新手爸媽難得出來過母親節。對媽媽意義很大沒錯，但真的不要影響別人」 「嬰兒抵抗力太弱了，在密閉空間很容易得到傳染病😷干擾到其他觀影的客人，對寶寶的健康不好，真的不是明智之舉。」 「可憐的嬰兒，他當下聽到這麼大的聲音應該很害怕，這是什麼恐怖的父母。」

有網民指，電影院不適合嬰兒入內，因為戲中音效會讓嬰兒耳朵和身體不舒服，繼而哭鬧。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

自從生了小孩就跟電影院無緣了

小孩子不易控制，連話都聽不懂的小嬰兒行為更難預測，因此許多爸媽都表示，與其帶到公眾場合吵鬧被嫌棄，不如乖乖待在家裡看電視……

「我女兒現在2歲半，完全不敢帶他去欸，這些父母心臟也太大，我到現在都跟我老公輪流看電影」 「我女兒一歲多……打從孩子出生到現在，再也沒踏進電影院…」 「父母都對自己的小孩容忍度很高，但是拜託多為別人想想，你的小孩對別人來講可能就只是很吵的屁孩」 「自從我姐生小孩後她就不敢去電影院了，都在家裡看MOD因為怕我家小屁孩吵到人」

樓主認為如果有小孩的夫妻想看電影，最好還是找家人幫忙看顧，那麼看電影時才能真正放鬆。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

小嬰兒到底能不能進電影院？

有曾在電影院打工過的網友表示，印象中影城規定嬰兒與寵物不能入場，質疑該家長是把小嬰兒偷進去。不過據各家電影院規定，僅標示2歲以下不佔位可免費入場，並未限制嬰兒與寵物。而後也有前影城工作人員也現身說法－－其實他們超無奈的！

之前也遇到類似這種的客人，工作人員就要一直去安撫其他客人，還要去勸退帶嬰兒的父母，然後整部電影就看見工作人員，無限跑進來跑進去，我們也無奈。 更無奈的是……散場的時候還有尿片喔！ 前戲院工作人員

外國戲院多有『家庭場』場次，是專門為帶有小孩的家庭而設的看戲時段。（Facebook 「哈啦親子電影院」圖片）

雖然很同情裡外不是人的戲院員工，但無辜被打擾的客人難道就只能含淚忍受嗎？不少網友認為，小孩性情不一，電影院或許無法直接從年齡管制，但當小嬰兒明顯干擾顧客觀影時，應該要有所做為才是。

「我比較希望是設年齡的電影廳，我現在超怕玩具總動員的電影上映之後，整場都是小孩尖叫聲」 「父母不處理就算了，影院也不處理，是我可能也要求影院再賠一場」 「強烈建議電影院針對觀影中特殊情況有適當的解決方案，保障用戶權益」 「影城應該要學學人家萬客隆」 「不能跟影城退票嗎？」 「電影院應該要管制，幾歲以下🈲️進場為免發生危險」 「國外影院很多都會特別標『家庭場』，專門給帶小小孩的家庭看的時段」

其實國內電影院也有專門讓爸媽與小孩同樂的親子場、親子電影院，不只讓小孩可以在看電影時盡情發問（？），也保護了喜歡安靜享受電影院的人。不過帶小孩真的很累呀！原PO也建議如果有小孩的夫妻想要看電影，最好還是找家人幫忙看顧一下，觀影時才能真正放鬆，像她就常要求幫兄嫂帶小孩，讓他們休息一下。

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