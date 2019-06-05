司機違泊大埔巴士站　街坊嬲爆貼大字紙條報復　—句寸爆自私友

愈來愈多人違例泊車，甚至亂停巴士站阻人上落車，非常擾民，大埔就有「正義之士」挺身而出，在多部違泊車輛上貼大字紙條，直斥「自X私」，又嘲諷「你識字嗎？巴士站可泊車？」網民見照片後大讚「義士」做得好，不少街坊稱認出相中白色私家車是「慣犯」，但亦有人認為貼大字報並無實際作用，「打去交通部投訴好過啦！」

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有網民昨日（4日）在facebook群組「馬路的事討論區」發帖，上載兩張在富亨邨附近拍攝的照片，分別顯示有車輛停泊在頌雅路巴士站，結果被人貼上大字報。

從照片可見，其中一輛白色私家車的擋風玻璃貼有大字報，夾雜粗口寫道「我係自X私」，另一張紙條則寫上「你識字嗎？巴士站可泊車？」，另一輛灰色小型貨車的車尾玻璃同樣貼有大字報。

帖文引起網上熱議，並被分享至fb群組「大埔 Tai Po」，有網民大讚做法有創意，「想知車主返嚟拎返架車有咩反應」，但亦有人認為貼大字報都沒有阻嚇作用，「（車主）嚟手掉咗佢，加句粗口」。

有大埔街坊則指頌雅路違泊問題的確嚴重，即使警方已在該處擺放警告標語，但由於很少抄牌，故沒有實際作用，又指「 白色嗰架日日都停喺度」，直斥「有錢揸車，冇錢泊車」。