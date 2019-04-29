【好人好事】大埔街坊小巴拾銀包　7分鐘尋回失主　36分鐘即交還

大埔果然是個人傑地靈的地方，好人好事不時發生！有網民昨晚於大埔區facebook群組發文，稱於往大埔的小巴上拾到放有身分證的卡片套，希望尋回物主。詎料帖文發布後7分鐘失主即出現，好心樓主更於36分鐘後將證件交回失主，過程之快令網民都笑言事件刷新該區好人好事的新紀錄，亦有人開玩笑稱樓主與失主必定是有緣才會極速相遇。

有大埔街坊昨於小巴上拾獲一個證件套，發文後竟於7分鐘內聯絡到失主，並於36分鐘便成功交還。（fb群組「Tai Po 大埔」截圖）

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該名好心網民昨晚於fb群組「Tai Po 大埔」發文，稱與太太乘搭由旺角往大埔的紅色小巴時，拾到一個黑色證件套，提醒失主聯絡他取回。樓主貼出證件套內的女子身分證，讓失主可認到個人資料。帖文僅上載7分鐘，遺失證件套的女子即留言表示她是失主。

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網民都驚訝樓主極速尋回失主，直指失主相當「好彩，遇到好人」，她其後則解釋指自己打算外出買東西時剛好發現遺失了證件，坦言「本身我都冇諗過搵到」，後來無意中看到帖文。

約半小時後，失主再次留言，稱已取回證件套，當時距離樓主發帖的時間僅為36分鐘。過程之快令網民都稱「大埔神Group又發威，7分鐘係咪新紀錄呢」、「好多人緊貼故事發展」，更有網民笑言樓主與失主非常有緣，建議兩人做朋友，但樓主即澄清拾到證件套的是太太，引來男網民幽默留言：「你應該畀呢個機會其他人。」

（fb群組「Tai Po 大埔」）

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