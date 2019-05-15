【好人好事】大埔友手腕嚴重割傷　街坊讓車的士司機義載及時送院

「勿以善小而不為」，危急時即使小小的幫助也會令人銘記於心。有大埔街坊周日（12日）於家中意外割傷手腕，兩吋傷口深至見骨並流血不止，他只好即時找的士前往醫院，途中一輛載客的士駛經見狀，乘客即時讓出車輛，的士司機亦義載他到醫院。受傷街坊的妻子昨於facebook群組發文講述事件，並希望尋回兩位好心人答謝。

有大埔街坊於家中意外割傷手腕，傷口流血不止，幸遇好心的士乘客讓出車輛，而的士司機亦義載到醫院，得以及時獲救。（示意圖，資料圖片）

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該名受傷街坊的妻子昨於fb群組「Tai Po 大埔」發文，稱丈夫周日（12日）於南坑村的寓所意外割傷手腕，流血不止，由於丈夫當時獨自在家，只好「即刻衝落樓下搵的士」。樓主丈夫等了一會，只有一輛的士經過，惟對方無停下，之後再有一輛的士駛經，車上一名好心乘客看到他的情況，即時讓出車輛。

樓主丈夫上車後，的士司機即載他前往那打素醫院，因他需以手按着傷口，難以取出錢包繳付車資，司機見狀亦未有收取車資，樓主的丈夫遂留下電話號碼及公司地址給對方，不過至昨日兩夫婦仍未聯絡到該名好心司機。

樓主說，丈夫求醫後證實傷口達兩吋，「深到見骨，傷及筋同神經線，在醫院止唔到血再轉送去威爾斯做手術，縫超過五十針」，直言如非獲好心乘客及的士司機幫助，丈夫或已失救，故於區內群組發文，希望聯絡兩位以表感激。

樓主的丈夫獲好心人讓車後，司機即載他前往醫院，因他需以手按着傷口，難以取出錢包繳付車資，司機見狀亦未有收取車資。（示意圖，資料圖片）

網民看過帖文紛紛稱讚兩名伸出援手的好心人，「好多司機幫到就幫，有好多嘢唔係金錢衡量」，「希望搵到好心人士，就算唔需要回報，都希望睇到我哋嘅心意！十個讚！」。另有網民建議樓主夫婦下次遇到危急情況時應即時「call白車」，樓主則表示事後有提醒丈夫，但他當時只能按着傷口，「無手打電話」。

（fb群組「Tai Po 大埔」）