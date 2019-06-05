【世界環保日】內地網紅稱執垃圾　原來是自備垃圾　為反向宣傳？

【內容更新：自備垃圾的網紅，聲稱事件是為了「反向宣傳」，但仍被網民鬧爆，其微博亦關掉。】 網紅為了出位，可以去到幾盡？內地網紅「cccci鄭家宜」日前聲稱要呼應6月5日世界環保日，身穿小熊維尼T裇去北京一個公園執拾垃圾。不過，其後有自稱是公園工作人員表示，該網紅是自備4袋別人收拾好的垃圾到公園，先拍照扮成「收拾後」畫面，再拆開所有垃圾亂出拍照，扮成「收拾前」場境，事後遺下一地垃圾揚長而去。 事件成為微博熱話後，鄭家宜一度沉默，其後內地多家傳媒追訪後，她再度發文稱事件是「反向宣傳」，所謂的公園工作人員是她的朋友。鄭家宜沒有否認「自備垃圾」，但稱事後有收拾好。公安到事發公園調查，檢查6月3日的監控錄影，未發現相關人士及她們傾倒垃圾的行為，相信是改圖，屬「自導自演炒作行為」。網民得悉事件真相「反轉再反轉」後，鬧爆網紅為出位而不擇手段，又指事件根本非環保，反而是浪費人力，大罵她與朋友都是「垃圾」，揶揄道：「這次你真的紅了。」

網紅上載一張執垃圾照片，稱要響應世界環保日。（微博圖片）

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自備垃圾扮執垃圾的網紅微博名叫「cccci鄭家宜」，她上載了一組照片，只見她拿着兩支掃把，身後有大量垃圾散落；另一張照片顯示她已經收拾好垃圾，一共包成4個麻包袋，每袋都半個人那麼高，她還在照片中標示「6.5世界環保，讓我們一起努力保護環境」，網民紛紛留言「人美心更美」等讚美話。

惟其後有自稱公園的管理處職員，微博網名「韓黎明Leon」的人士回覆，問照片是否6月3中午拍的，鄭家宜直接承認，還說「公益嘛，就是不說只做！加油哦」。豈料「韓黎明Leon」卻稱，當日下午3點，有保安員巡邏時發現公園跑道近湖邊處離奇出現大量垃圾，他們翻查鏡頭，發現有兩名女子曾用單車分2次載了4個大麻包袋，內裏相信是別人收拾好的垃圾，女子打開麻包袋，把垃圾倒出四散後拍照。

「韓黎明Leon」更上傳報稱是監控鏡頭畫面，其中一名「倒垃圾」女子正是鄭家宜，鏡頭拍到她們將大量垃圾倒在湖邊後不停拍照，然後揚長而去，根本是做垃圾蟲。影片踢爆她是先與4袋垃圾合照，然後再把垃圾倒出扮執拾，卻將照片的順序倒轉，假裝在公園「執拾」了4袋垃圾，可見她為求出位而亂拋垃圾。

網民看到「韓黎明Leon」的留言與相片，紛紛鬧爆鄭家宜缺德，「明擺着做秀，就這裏那麼多保特瓶（膠樽），其他地方這麼乾淨」，亦有人質疑她丁點兒公德心都沒有，「裝完了，好歹也把垃圾收回去吧？」，「拋得滿地垃圾，累公園職員收垃，該賠償」。鄭家宜則馬上失蹤不再回應。

不過，其後事件再次出現新情節，內地多家傳媒想追訪鄭家宜，她才主動發微博，聲稱事件是「反向宣傳」，又表示「向所有轉發和鬧我的朋友表示感謝」，更指該名「職員」其實是她的朋友，事件中是扮演公園管處人員。她明白做法可能犯法，但希望此舉能提高大家環保意識，亦上載了當天清理現場的照片。

事件引來關注，北京市房山區警方接報調查，發現事發地點是市內的青龍湖地區，並找到了疑似拍照地點。警方查看了6月3日的監控畫面，發現相關人士沒有出現，也沒有拍到她們傾倒垃圾，而公園管理處人員未曾發布聯控錄像，清潔人員也沒有發現被遺棄的垃圾。另外，監控鏡頭並沒有對準拍照的位置，相信「是他們PS的監控」。

事件存疑，警方要求兩名微博用戶主動向警方聯絡，說明事件，但兩人隨後發帖聲稱是對世界環保日進行「反向宣傳」。目前，兩名微博主的帳號疑似被封，均顯示已不存在。

網民看完件事「反轉再反轉」後，大罵「這是什麼操作？」、「自導自演？應該抓了吧」，甚至建築「戰忽局」（內地網民惡搞的軍方機構）錄取她們。網民又狠批事件與環保拉不上關係，反而是浪費人力物力，直斥鄭家宜與朋友都是「垃圾」，「為了炒作甚麼也敢做出來，你這次真的紅了」。

（微博）